Alberto Aquilani, entrenador del Sassuolo, habla ante los micrófonos de DAZN tras la derrota por 4-2 en el campo del Frosinone en el partido adelantado al viernes de la séptima jornada de la Serie A: «Cuando cometes ciertos errores, todo se vuelve más difícil. Forma parte del juego, pero cuando se convierten en una cuestión de superficialidad hay que ponerles freno, porque son errores evitables y después todo se complica aún más».
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Sassuolo, Aquilani: «¿Muric? No sacaría conclusiones todavía»
Sobre Muric: «¿Si seguiré confiando en él? Es difícil decirlo ahora. Confío mucho en él y en mis jugadores. Un error puede ocurrir, no sacaría conclusiones todavía —informa TMW—.Es evidente que hay que mejorar, pero no carguemos las culpas sobre nadie».
Sobre Berardi: «¿Sigue siendo una pieza central para este Sassuolo? Sí, sin duda. Para nosotros es un jugador fundamental que tira del equipo y conoce ciertas dinámicas de esta plantilla».
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