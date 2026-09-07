Santiago Cañizares pide un boicot radical a Mestalla para forzar a Peter Lim a vender el Valencia

Profundizando en la decadencia del club, Canizares destacó la increíble lealtad de la afición, que considera que se está dando por sentada mientras el interés por comprar el club se ignora de forma sistemática.

En un vídeo compartido por Tiempo de Juego, continuó: "El Valencia está herido; está mortalmente herido. Antes, durante los mensajes del descanso, estaban diciendo que para que Peter Lim se marche tiene que haber alguien que quiera comprar el Valencia. El Valencia es una mina de oro como negocio, una auténtica mina de oro. Míralo: más de cuarenta mil tíos, más de cuarenta mil personas van a Mestalla aunque saben que van a sufrir, que van a pasar vergüenza. Es decir, tiene una masa social extraordinaria.

"El problema es que Peter Lim no ha estado dispuesto a escuchar a quienes han intentado comprar el club. El último intento fue hace no más de un año. Así que tenemos un problema, que es cómo obligar a Peter Lim a poner este club en venta. El siguiente problema será quién lo compra. Pero, ¿cómo conseguimos que Peter Lim ponga este club en el mercado, se quite de en medio y nos despierte de esta pesadilla? Solo hay una forma de hacerlo: mediante presión social. Sé que la sociedad y los aficionados no tienen la culpa, y merecen muchísimo mérito por seguir al lado del equipo, pero esa es la única manera."

Canizares también lamentó el papel desempeñado por los políticos locales: "Los políticos podrían haberlo hecho negándose al último permiso de recalificación y privándole de la enorme oportunidad de negocio que es el Nou Mestalla, pero decidieron no hacerlo. Y solo la gente puede salvar al Valencia, aunque no es justo; no es justo exigirles eso."