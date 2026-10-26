Roma, oficial la renovación de Lulli hasta 2031

Según se lee en el comunicado oficial de la Roma: «La AS Roma se complace en anunciar la prolongación del contrato de Emanuele Lulli.

El futbolista de banda de la Roma, que esta temporada ha debutado como profesional y también ha marcado su primer gol en el partido contra el Genoa, ha firmado un acuerdo de cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.





Lulli y la Roma siguen escribiendo juntos su futuro, bajo el signo de la continuidad y el sentimiento de pertenencia al club.





¡Enhorabuena, Emanuele!».