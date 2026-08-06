La Roma presenta su nueva equipación Away para la temporada 2026/27, de adidas. Como se lee en la web del club, la nueva equipación subraya "lealtad, tradición y deber a través de la virtud romana de la Pietas. Esta equipación, caracterizada por una estética limpia, encierra el vínculo de la AS Roma con sus aficionados, sus tradiciones y la responsabilidad de vestir la camiseta con orgullo".
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Roma, la segunda camiseta con la inscripción "Roma llamó"
EL ESCUDO DE 1938
El diseño de la camiseta destaca por un fondo blanco cálido con una franja de la Roma en el pecho, continúa la descripción en los canales oficiales de la Roma. Al centro de la franja, en contraste, un antiguo escudo del club introducido en 1938 y utilizado con algunas variantes, exclusivamente en este diseño de camiseta, hasta la temporada 1946/1947. Entre este motivo clásico y el cuello se sitúa el trefoil de adidas en rojo. En la parte trasera del cuello, "ROMA CHIAMÒ" embellece el diseño al evocar el himno de Campo Testaccio, un símbolo tangible del vínculo indisoluble entre el equipo, su historia y sus aficionados.
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