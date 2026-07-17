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Robert Lewandowski no debutará en la MLS contra los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller, pues se aplazó el partido del Chicago Fire
El estreno se ha retrasado debido al humo de los incendios forestales.
El partido estrella de la MLS entre Fire y Whitecaps, programado en el Soldier Field, se ha aplazado hasta el 6 de octubre por la mala calidad del aire en Chicago. El humo de los incendios forestales canadienses ha elevado el índice de calidad del aire a niveles muy perjudiciales. Las autoridades locales han cerrado todas las playas y piscinas públicas, y el distrito de parques ha cancelado las actividades al aire libre para proteger a la ciudadanía.
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El presidente del club prioriza la seguridad sobre todo.
La directiva del club local lamentó la cancelación del partido que iba a marcar el debut fuera de Europa del delantero de 37 años.
«Compartimos la decepción de nuestros aficionados, sobre todo teniendo en cuenta la expectación que rodeaba a nuestro primer partido tras el parón por el Mundial de la FIFA y la ilusión por dar la bienvenida a más de 40 000 aficionados al Soldier Field», declaró el presidente de operaciones comerciales del Fire, Dave Baldwin.
Añadió: «Se esperaba una velada especial en el Soldier Field. Aunque la decisión es decepcionante, la salud y la seguridad son lo primero. Agradecemos la comprensión de nuestros aficionados y esperamos darles la bienvenida de nuevo muy pronto».
La liga se queda fuera del foco de atención mundial
El aplazamiento frena el impulso comercial de la MLS, que había programado partidos estrella entre las semifinales y la final del Mundial para atraer la atención mundial hacia Norteamérica. El encuentro era muy esperado, pues habría supuesto el 23.º duelo entre Lewandowski y su excompañero en el Bayern, Thomas Müller.
Además, el aplazamiento frustró el encuentro familiar entre Gregg Berhalter, técnico del Fire, y su hijo Sebastián, centrocampista de los Whitecaps y All-Star de la MLS.
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Nos esperan ajustes de calendario muy exigentes
El cambio en el calendario de octubre complicará la gestión física de ambos equipos en la recta final hacia los play-offs. Los Whitecaps deben mantener su táctica para conservar el liderato del Oeste.
El cuerpo técnico del Fire debe cambiar de enfoque y preparar a Lewandowski para que debute, con retraso, en el próximo partido.
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