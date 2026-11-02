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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Repercusiones del desastre de Camavinga: el Barcelona toma una decisión llena de riesgos

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Los catastróficos excesos de los aficionados que se vivieron en el último clásico entre el Barcelona y el Real Madrid en el estadio Camp Nou han colocado al club ante crecientes temores de sanciones que podrían llegar hasta el cierre de su estadio, en una escena que trajo a la memoria crisis anteriores que le costaron al conjunto blaugrana multas y sanciones relacionadas con su afición.

Entre el deseo de recuperar el ambiente entusiasta en las gradas y evitar que se repitan esos excesos, el club optó por conceder a un sector importante de su afición una nueva oportunidad, depositando su confianza en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, con la esperanza de que este paso no se convierta en el origen de una nueva crisis.

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  • Un regreso cargado de riesgos

    Y según el diario Sport, el Barcelona decidió reabrir la "grada de animación (Gol 1957)" durante el enfrentamiento ante el Aston Villa en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa, prevista para mañana martes en la cuarta jornada de la fase de liga.

    La decisión llegó tras una reunión celebrada por los responsables del club con representantes de los grupos de aficionados, quienes se comprometieron a mantener un comportamiento cívico y respetuoso, a cambio del regreso de la actividad bajo una estricta vigilancia. Los miembros de este grupo se ubican detrás de la portería en la zona sur del Camp Nou, donde lideran los cánticos colectivos y organizan las muestras de apoyo, incluyendo el despliegue de grandes banderas y las grandes pancartas "tifos" para motivar a los jugadores.

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  • Antecedentes inolvidables

    El Barcelona había suspendido la actividad de la grada el pasado 29 de octubre, a raíz de los incidentes del Clásico ante el Real Madrid, en el que se produjo el lanzamiento de objetos y el centrocampista del Madrid Eduardo Camavinga fue golpeado con una bandera del Barcelona durante los festejos del equipo blanco por su segundo gol.

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    La Liga había remitido el incidente de la agresión a Camavinga al Comité de Disciplina, después de que varios vídeos difundidos mostraran al jugador del Real Madrid golpeado en la cabeza con los palos de las banderas por parte de algunos aficionados del Barcelona, reafirmando su firmeza frente a cualquier conducta violenta.

    Esta crisis no es la primera de su tipo, ya que el Barcelona había suspendido con anterioridad la actividad de la grada en noviembre de 2024, durante el periodo en que jugaba en el estadio de Montjuïc, después de que los grupos de animación exigieran al club que asumiera multas que ascendían a 21.000 euros por el comportamiento de algunos de sus miembros, lo que amenazaba al club con la sanción de cierre de su estadio, con la repetición de las sanciones vinculadas a la conducta de la afición, algo que pone el regreso de la grada ante una verdadera prueba en esta ocasión.

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