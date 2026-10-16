Antonio Raimondo, delantero del Frosinone que ha firmado esta noche un triplete en el partido ganado por 4-2 ante el Sassuolo, habla ante los micrófonos de DAZN: «¿Yo como los grandes goleadores? Las comparaciones son excesivas. Yo pienso en dar el máximo, seguir al entrenador y ayudar al equipo». En siete jornadas de liga, Raimondo ha marcado 7 goles, lo que lo convierte esta noche en el máximo goleador del campeonato.
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Raimondo no para: «Pero las comparaciones son exageradas»
"Al entrenador le debo gran parte de mi trayectoria. Venía de una temporada en la que lo había hecho como el culo, añade el jugador nacido en 2004, según recoge TMW. Gracias a él estoy mejorando mucho. Solo puedo darle las gracias".
Y, por último: "¿Qué les digo a los entrenadores del Fantasy que confiaron en ti a principios de año? Les agradezco la confianza".
Después, en SKY: "El más bonito fue el tercero. Es una emoción maravillosa marcar mi primer triplete como profesional. Hice que todos firmaran el balón".
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