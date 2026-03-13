¿Quién es Bendeguz Kovacs, el gigante húngaro que despierta el interés de la Juventus?

Nacido el 31 de marzo de 2007 en Fehérgyarmat, Hungría, Kovács es un delantero centro zurdo dotado de una imponente complexión física. Con sus aproximadamente 1,99 metros de altura, encarna el prototipo del delantero centro moderno capaz de combinar fuerza y movilidad. Su perfil ha llamado la atención de los ojeadores por la combinación de potencia física, dominio en el juego aéreo y un marcado olfato de gol. Características que en los últimos años han hecho muy atractivos en el mercado a los grandes delanteros de gran envergadura. A pesar de su edad, Kovács es precisamente el tipo de delantero que le ha faltado esta temporada a la Juventus de Luciano Spalletti.

A pesar de su corta edad, Kovács ya es un fijo en la selección sub-19 de Hungría, con varias convocatorias y goles en su haber.