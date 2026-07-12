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¿Quedarse o marcharse? El sexteto del Real Madrid espera la decisión de Mourinho

FEATURES
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
E. Camavinga
T. Pitarch
Endrick
G. Garcia
R. Asencio

José Mourinho, técnico del Real Madrid, prepara la pretemporada con 11 jugadores.

Según un reportaje del diario «Sport», la continuidad de seis de ellos no está garantizada para la próxima temporada.

Se trata de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich y Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo e Indrek se ejercitarán mañana lunes a las órdenes del técnico luso, que valorará su continuidad.

El futuro de Asensio y Camavinga dependerá de que el club fiche a nuevos jugadores para sus posiciones, prioridad desde el nombramiento de Mourinho.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gonzalo e Indrik

    Gonzalo e Indrek volverán a competir por la titularidad en la delantera.

    El canterano superó al brasileño la temporada pasada, lo que forzó su cese en invierno.

    A pesar de las pocas oportunidades que tuvo en año y medio en el Real Madrid, Endrick demostró su valía en el Lyon, donde brilló durante su cesión.

    Gonzalo, que se quedó en el equipo por la confianza de Xabi Alonso, parte con desventaja, pues Álvaro Arbeloa no le dio continuidad.

    Mourinho deberá elegir, aunque la directiva prefiere ceder o vender a Gonzalo.

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  • Camavinga(C)Getty Images

    Asensio y Camavinga

    Tras una temporada irregular, ni Raúl Asensio ni Eduardo Camavinga se han afianzado en el equipo.

    El central ha rendido de forma aceptable, pero sigue siendo el eslabón más débil de la zaga. Si el Real Madrid ficha a un defensa con más experiencia, Asensio podría marcharse cedido o vendido, con el club reteniendo el 50 % de sus derechos.

    Camavinga, por su parte, sigue sin una posición fija tras cinco años en el club, lo que alimenta las dudas sobre su rendimiento.

    Aun así, su valor de mercado permite al club obtener un buen beneficio si se traspasa.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mastantuno y Petariš

    Su talento impresionó al Real Madrid, que pagó 63,5 millones de euros por una de las mayores promesas, aún en desarrollo.

    Su primera temporada no cumplió las expectativas, así que necesita jugar con regularidad para seguir creciendo y demostrar su valor.

    Por eso el club lo cederá a un equipo ambicioso que juegue la Liga de Campeones y le garantice minutos.

    Mastantono será evaluado en la pretemporada con Mourinho, pero, salvo sorpresa, saldrá cedido porque tendrá pocas oportunidades.

    Sobre Petarich, «AS» indica que Mourinho quedó impresionado con su rendimiento al final de la pasada temporada.

    Álvaro Arbeloa fue el primero en darle la oportunidad de jugar con el primer equipo.

    Hasta el final de la temporada fue titular en 11 partidos (10 completos) y entró como suplente en 5, superando a Eduardo Camavinga en la jerarquía.

    Además, ganó el Europeo Sub-19 con España y ahora busca convencer a Mourinho para quedarse.

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