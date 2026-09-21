El Real Madrid era la prioridad de Bernardo Silva, después de que Mourinho lo convenciera personalmente de unirse a su proyecto, tras una llamada telefónica en la que el entrenador portugués le explicó su visión de futuro. Silva prefirió fichar por el Real Madrid antes que por el Barcelona y el Atlético de Madrid, en busca de un papel protagonista en un equipo que compite por los mayores títulos. Mourinho había pedido su fichaje de forma específica, al considerar que su versatilidad y su experiencia representaban dos factores importantes para reconstruir el centro del campo del equipo. El Real Madrid anunció el cierre del acuerdo con Bernardo Silva, que firmó un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Sin embargo, las primeras semanas del jugador portugués en la capital española revelaron rápidamente una clara paradoja, ya que fue titular en solo tres partidos, con apenas 282 minutos en seis apariciones, sin marcar ningún gol ni dar una sola asistencia, según un informe del sitio Foot Mercato, que se preguntó por la situación del jugador bajo el titular «¿Dónde ha desaparecido Bernardo Silva?».

Silva comenzó en la posición de centrocampista junto a Federico Valverde durante su primera titularidad, antes de que Mourinho lo situara en una posición más adelantada.