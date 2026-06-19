¿Por qué Ismael Koné usó el «silbato verde» después de su grave lesión?

La grave lesión de Ismail Koné durante la goleada de Canadá 6-0 a Catar sigue preocupando a la afición, especialmente tras las emotivas imágenes de su salida del campo.
Mientras todos seguían al centrocampista canadiense, otra imagen llamó la atención: en la que se veía a Koné tumbado en la camilla, aún consciente, con un pequeño dispositivo en la boca mientras recibía atención médica, lo que llevó a muchos aficionados a preguntarse qué era ese dispositivo y cómo ayudó a los médicos a aliviar su dolor en el campo.