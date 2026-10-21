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El Arsenal fue vinculado con Vini Jr y Barcola
Los campeones de la Premier League del Emirates Stadium buscaban un atacante para la banda izquierda durante el mercado de fichajes de verano. Ficharon al enérgico delantero griego Christos Tzolis, mientras que Leandro Trossard y Gabriel Martinelli se marcharon.
También mostraron interés por jugadores más contrastados. En un momento dado, los rumores sobre la posible llegada al norte de Londres de Vinicius Junior, el «galáctico» del Real Madrid, despertaron una gran expectación. El brasileño, que había sido candidato al Balón de Oro, acabó firmando un nuevo contrato en el Santiago Bernabéu.
Bradley Barcola, estrella de Francia y ganador de dos Champions League consecutivas con el Paris Saint-Germain, también figuraba en la lista de objetivos del Arsenal. Su valoración fue subiendo hasta que el Liverpool acabó pagando 123 millones de libras (165 millones de dólares) por el jugador de 24 años.
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El Manchester City podría descender a la Championship
Arteta y compañía parecían reacios a desembolsar tanto por un solo jugador, ya que futbolistas como Eberechi Eze y Noni Madueke pueden jugar por las bandas y aportar más creatividad.
Sin embargo, si apareciera la opción adecuada, el Arsenal probablemente daría el paso. El club estará muy pendiente de lo que ocurra en Mánchester. Con 114 cargos pendientes contra el City, se ha apuntado a la posibilidad de una desastrosa sanción de pérdida de puntos.
Si el equipo de Enzo Maresca descendiera de la máxima categoría, se prevé una salida masiva de jugadores de talento. Entre ellos podrían estar Semenyo, veloz extremo que jugó en el Bournemouth, y Doku, un habilidoso jugador de banda que ha elevado su nivel en la Premier League durante las dos últimas temporadas.
¿Estaría el Arsenal interesado en Doku y Semenyo?
El internacional belga parece estar hecho a medida para el Arsenal y sus necesidades ofensivas, pero Grimandi no está tan seguro. El dos veces campeón de la Premier League, que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL al ser preguntado por la posibilidad de fichar a extremos de los que el Manchester City podría tener que desprenderse: «No estoy convencido, sinceramente.
»No sé si encajarían en la forma en que quiere jugar el Arsenal. He visto los partidos del City y Doku tiene una habilidad y una velocidad fantásticas, pero Semenyo no me convence. No creo que aporten nada especial.
»[Khvicha] Kvaratskhelia, por supuesto, aportaría algo especial al Arsenal. No estoy convencido, pero creo que el Arsenal también cuenta con jóvenes de calidad. Quizá sea una oportunidad para que demuestren lo que valen.
»Ese es mi punto de vista ahora mismo. No veo al Arsenal gastando dinero, pero quizá Doku o Semenyo queden libres».
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El Arsenal, centrado en el presente y en la batalla contra el Bayern
Otros, como el exinternacional inglés Gabriel Agbonlahor, han afirmado que Doku sería «perfecto» para el Arsenal. Paul Scholes también ha pronosticado que el belga acabará en el Emirates si el Manchester City desciende a la Championship.
Está por ver si Arteta comparte esa opinión y si está dispuesto a satisfacer las exigencias de unos rivales que aspiran a ganar títulos. Se espera que en 2027 se busquen más refuerzos para la banda izquierda.
Por ahora, el Arsenal está plenamente centrado en el presente. Tiene un épico duelo europeo contra Harry Kane y el Bayern de Múnich el miércoles, antes de recibir al Everton en competición nacional el sábado.
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