Según el diario español AS, el argentino de 25 años ha expresado al Real Madrid su firme deseo de fichar. Estaría dispuesto a hacer lo necesario para que el traspaso se concrete este verano. El club blanco planea iniciar conversaciones en los próximos días.

Su deseo de cambiar de aires no sorprende: tras los altibajos de la pasada temporada, su salida de Londres parece segura. En abril, el Chelsea lo sancionó por hablar de su futuro justo tras la eliminación de la Champions ante el París Saint-Germain (2-5, 0-3).

Días después afirmó que, de marcharse de Londres, preferiría Madrid porque le recuerda a Buenos Aires. Así, su vínculo con el Real Madrid lleva tiempo latente.