Mientras se disputa el Mundial en Norteamérica, el Real Madrid sigue planeando su plantilla para la próxima temporada. Enzo Fernández, del Chelsea FC, podría convertirse pronto en la nueva estrella del Bernabéu.
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Piden 140 millones de euros: el Real Madrid prepara su próximo fichaje estrella
Según el diario español AS, el argentino de 25 años ha expresado al Real Madrid su firme deseo de fichar. Estaría dispuesto a hacer lo necesario para que el traspaso se concrete este verano. El club blanco planea iniciar conversaciones en los próximos días.
Su deseo de cambiar de aires no sorprende: tras los altibajos de la pasada temporada, su salida de Londres parece segura. En abril, el Chelsea lo sancionó por hablar de su futuro justo tras la eliminación de la Champions ante el París Saint-Germain (2-5, 0-3).
Días después afirmó que, de marcharse de Londres, preferiría Madrid porque le recuerda a Buenos Aires. Así, su vínculo con el Real Madrid lleva tiempo latente.
- (C)Getty Images
Los «blancos» en plena fiebre de fichajes: el Real Madrid sigue reforzándose
Sin embargo, el traspaso no será barato: el Chelsea solo negociará desde unos 140 millones de euros. Los Blues ficharon a Fernández a principios de 2023 por 121 millones al Benfica y su contrato en Londres dura hasta 2032.
Aun así, el Real Madrid ya se mueve en el mercado. Tras nombrar a José Mourinho entrenador, ha presentado fichajes como Marc Cucurella (55 millones), Bernardo Silva e Ibrahima Konaté (ambos libres).
Además, se vincula al club más laureado de España con la estrella ofensiva del Bayern de Múnich, Michael Olise. En cambio, su intento de fichar a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, no ha tenido éxito: una oferta de 150 millones de euros fue rechazada. Sin embargo, el propio Álvarez admitió hace poco que quiere cambiar de aires. Tras la victoria por 2-0 de la Albiceleste frente a Austria, el jugador de 26 años habló por primera vez en público sobre su futuro: «Lo mejor para todos es un traspaso», afirmó en una entrevista con ESPN. «Quiero cumplir mis sueños».
Enzo Fernández: sus estadísticas en la temporada 2025/26
Partidos
54
Goles
15 asistencias
Asistencias
7
Minutos jugados
4.379