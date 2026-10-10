90' - Lautaro prueba el golazo con una vaselina desde el centro del campo, pero la puntería es errónea y el balón termina fuera

86' - Buen control orientado de Romero, que luego remata con la izquierda y envía el balón fuera

83' - Otra vez el número 10, esta vez de cabeza: balón alto

80' - Control y disparo de Lautaro Martínez, con el balón que se marcha débilmente fuera a la derecha de Corvi

74' - Un potente zurdazo de Romero termina alto

70' - Mkhitaryan lo intenta con una chilena, con el balón que termina fuera

55' - El Parma lo intenta con un cabezazo de Troilo, con el balón claramente alto

48' - La segunda parte comienza con una ocasión para Esposito, ante el que Corvi responde con una parada de reflejos con los pies

31' - Asistencia de Mkhitaryan para Thuram, que marca con un derechazo raso al segundo palo

18' - Calhanoglu transforma de penalti el segundo del Inter

17' - Entrada descompuesta de Diego Carlos sobre Esposito en el área del Parma: Bonacina, avisado por el VAR, va a revisarlo al monitor y señala penalti

13' - Error de Corvi en el saque de puerta, lo aprovecha Sucic para abrir el marcador

8' - Otra vezTouré, con un derechazo con rosca que roza la escuadra de la portería del Inter

6 - Disparo desde fuera del área deTouré, con fácil parada abajo de Martínez

4' - Tras una acción de Diouf por la derecha, el balón llega a Dimarco, que con la izquierda remata flojo a las manos de Corvi