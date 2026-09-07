Oficial: un fichaje sin precedentes de la liga marroquí a la Premier League

El club inglés Crystal Palace anunció, en la tarde de este lunes, un fichaje "sin precedentes" que logró concretar a través de la liga marroquí.

El club londinense emitió un comunicado oficial a través de su página web oficial, en el que se señalaba: "La academia del Crystal Palace se complace en confirmar la contratación del jugador marroquí Taha Majni, procedente del club marroquí Ittihad Touarga".

Y subrayó que se trata de un fichaje sin precedentes, ya que "el jugador, de 18 años, se ha convertido en el primer futbolista en trasladarse directamente desde la liga marroquí a uno de los clubes de la Premier League inglesa".







