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Oficial: un fichaje sin precedentes de la liga marroquí a la Premier League

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T. Majni
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Un defensor polivalente

El club inglés Crystal Palace anunció, en la tarde de este lunes, un fichaje "sin precedentes" que logró concretar a través de la liga marroquí.

El club londinense emitió un comunicado oficial a través de su página web oficial, en el que se señalaba: "La academia del Crystal Palace se complace en confirmar la contratación del jugador marroquí Taha Majni, procedente del club marroquí Ittihad Touarga".

Y subrayó que se trata de un fichaje sin precedentes, ya que "el jugador, de 18 años, se ha convertido en el primer futbolista en trasladarse directamente desde la liga marroquí a uno de los clubes de la Premier League inglesa".



  • Taha Majni: prometedor inicio para la joya de Marruecos

    Meghni fue ascendiendo en las categorías juveniles del Ittihad Touarga antes de disputar su primer partido con el primer equipo en junio de 2025, cuando participó en la victoria en las semifinales de la Copa de la Excelencia ante el Wydad de Fez.

    El club inglés señaló que es "un jugador polivalente capaz de actuar como central o como lateral derecho, y ha disputado 17 partidos con el primer equipo de su club marroquí, 15 de ellos la temporada pasada, incluidos 13 como titular. También formó parte de la histórica conquista de la Copa del Mundo Sub-20 por parte de Marruecos en Chile el año pasado, donde ayudó a su país a lograr el título por primera vez".

    Con diecisiete años, formó parte de la plantilla de la selección juvenil de Marruecos que superó a Brasil, España, Francia y Argentina camino del título. Desde entonces, Meghni se ha incorporado a la selección de Marruecos Sub-23 y ha disputado dos partidos internacionales en marzo, incluida su participación como titular en el empate a 2-2 ante Costa de Marfil.

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    • Anuncios

  • Un defensa polivalente

    El comunicado añadió: "Mejni se describe a sí mismo como un defensa con cualidades técnicas que también disfruta del aspecto físico, y ahora se unirá al equipo sub-21 de Darren Powell para competir en la Premier League 2, la Premier League International Cup y la EFL Trophy".

    Mejni dijo tras firmar el contrato: "El Crystal Palace es uno de los clubes más grandes de la Premier League y del mundo. Han logrado mucho en los últimos años, por lo que estoy muy ilusionado por comenzar esta nueva aventura con el club".

    Por su parte, el director de la academia del Crystal Palace, Gary Issott, declaró: "Taha disfrutó de una excelente temporada 25-26, adquirió una valiosa experiencia en la primera división marroquí y ayudó a Marruecos a ganar la Copa del Mundo sub-20 con tan solo 17 años".

    Y concluyó: "Es un defensa polivalente que nos deslumbró con su rendimiento, y creemos que el Crystal Palace es el entorno adecuado para que continúe su desarrollo. ¡Bienvenido, Taha!".

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  • El mensaje de despedida: "La historia continúa"

    Taha Majni se despidió de su club, el Ittihad Touarga, con un emotivo mensaje a través de Instagram, en el que escribió en su cuenta: "Después de 5 años maravillosos, ha llegado el momento de comenzar un capítulo nuevo e importante en mi vida".

    Y añadió: "Agradezco al club por confiar en mí, por las oportunidades que me brindó y por todos los recuerdos que me ayudaron a crecer, tanto dentro como fuera del campo. También quiero dar las gracias a mis entrenadores por sus consejos, su paciencia y su confianza, que me ayudaron a crecer como jugador y como persona".

    Y agregó: "Muchas gracias a mis compañeros de equipo y a mis amigos. Compartimos momentos inolvidables, y algunos de vosotros os habéis convertido en verdaderos hermanos para mí".

    Y recalcó: "Me marcho sintiendo mucha gratitud, orgullo y bellos recuerdos. Gracias a todos los que confiaron en mí y a quienes siguen manteniendo viva el alma del club día a día".



    Taha Majni concluyó su mensaje diciendo: "Gracias por todo, Ittihad Tánger. Siempre estaré orgulloso de haber vestido estos colores. Se abre una nueva página, pero la historia continúa. Agradecido para siempre".

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