Oddo: «Camarda debería ir a una Segunda División de alto nivel. ¿Liberali? Un error de valoración»

Massimo Oddo, campeón del mundo en 2006, habló con la Gazzetta dello Sport sobre su salida del banquillo del Milan Futuro y otros temas.





MILÁN FUTURO

Si hubierais ascendido, ¿te habrías quedado?

«En la C habría sido diferente, porque habría llevado a una categoría superior a unos chicos a los que ya había formado y de los que conocía sus progresos. Chicos que, por cierto, muy probablemente no se quedarán en la D».





IBRAHIMOVIC

«Lo he visto muy poco en el campo, pero él no tiene un papel técnico en el Milan. Forma parte de la propiedad, ¿no? Sé que está muy interesado en el segundo equipo, veía todos los partidos, aunque no en directo. Daba algunas pautas, quizá sobre algunos aspectos tácticos, pero, en la práctica, no se metía en nada. El verdadero responsable es Kirovski».



