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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Oddo: «Camarda debería ir a una Segunda División de alto nivel. ¿Liberali? Un error de valoración»

AC Milán
Serie A
F. Camarda

Habla el exentrenador del Milan Futuro

Massimo Oddo, campeón del mundo en 2006, habló con la Gazzetta dello Sport sobre su salida del banquillo del Milan Futuro y otros temas.


MILÁN FUTURO

Si hubierais ascendido, ¿te habrías quedado?

«En la C habría sido diferente, porque habría llevado a una categoría superior a unos chicos a los que ya había formado y de los que conocía sus progresos. Chicos que, por cierto, muy probablemente no se quedarán en la D».


IBRAHIMOVIC

«Lo he visto muy poco en el campo, pero él no tiene un papel técnico en el Milan. Forma parte de la propiedad, ¿no? Sé que está muy interesado en el segundo equipo, veía todos los partidos, aunque no en directo. Daba algunas pautas, quizá sobre algunos aspectos tácticos, pero, en la práctica, no se metía en nada. El verdadero responsable es Kirovski».


  • LIBERALES

    «Perder a un jugador puede pasar; unos despuntan antes y otros después. Es normal equivocarse en la valoración. Yo pasé varios años cedido por clubes italianos y, cuando despunté en Nápoles, el Milan me vendió al Verona. Creí que volvería al Rossonero, pero cinco años después me ficharon de nuevo pagándome el triple. El problema de estos chicos son las trayectorias que se les imponen. La mayoría de las veces son erróneos. Liberali, el año pasado, jugaba en el segundo equipo, debutó en el primero y luego volvió al juvenil. Hay que entender que son chicos; imaginaos estar en su cabeza: son situaciones complicadas de gestionar».



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  • CAMARDA

    «Francesco debería haberlo hecho hace un año: llegará a Primera, pero ahora necesita continuidad, por ejemplo, fichando por un equipo de Segunda de alto nivel que juegue para ganar. El año pasado me llamó para preguntarme por el Lecce, y le dije que había cometido una tontería. Le pregunté por qué tenía tanta prisa, a su edad, por llegar enseguida a la Serie A. Le dije que necesitaba continuidad y que, para encontrarla, tenía que bajar de categoría. Di Francesco es muy bueno, pero el Lecce juega para mantenerse, juega sobre todo en su propio campo y para un delantero eso se hace duro».


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