Cañizares afirmó, en unas declaraciones recogidas por el portal Defensa Central procedentes de la emisora Cope: "Quizás sea yo el raro, pero considero que la decisión fue un error. Para mí, renovar el contrato de Vinicius fue un error, porque el jugador ya estaba completamente amortizado. Y no creo que la oferta del Arsenal fuera real".

Y añadió: "Me habría gustado que el Real Madrid no le renovara el contrato y que Vinicius se marchara gratis en el verano de 2027, ya que estaba completamente amortizado y no había ningún problema con eso. No veo posible venderlo al Arsenal, no por su potencial, sino porque es un joven muy conflictivo, y no todos los clubes lo quieren".

Y prosiguió: "Además de eso, los grandes clubes cuidan su imagen. Hay una diferencia entre fichar a Diomande, conocido por su carácter, y fichar a Vinicius con su personalidad".

Lee también: La fisura de Mourinho y el indicador parisino: la puerta del Real Madrid no se cerrará ante Hakimi