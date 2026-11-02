Santi Cañizares, exguardameta del Real Madrid, dirigió duras críticas contra la estrella merengue Vinícius Júnior, al considerar que su comportamiento afecta negativamente al equipo.
Opina que las actitudes del jugador brasileño han complicado en muchas ocasiones las cosas al conjunto blanco, además de contribuir a deteriorar la imagen del club.
Por este motivo, se opuso con firmeza a la renovación del contrato del jugador el pasado verano, y sigue aferrado a su postura.
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