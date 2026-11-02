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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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«Ningún club lo quiere»: una exestrella del Madrid afirma que mantener a Vinicius fue un error

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"Un joven problemático... y perdió por completo su valor".

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Santi Cañizares, exguardameta del Real Madrid, dirigió duras críticas contra la estrella merengue Vinícius Júnior, al considerar que su comportamiento afecta negativamente al equipo.

Opina que las actitudes del jugador brasileño han complicado en muchas ocasiones las cosas al conjunto blanco, además de contribuir a deteriorar la imagen del club.

Por este motivo, se opuso con firmeza a la renovación del contrato del jugador el pasado verano, y sigue aferrado a su postura.

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  • La renovación del contrato de Vinícius fue un error

    Cañizares afirmó, en unas declaraciones recogidas por el portal Defensa Central procedentes de la emisora Cope: "Quizás sea yo el raro, pero considero que la decisión fue un error. Para mí, renovar el contrato de Vinicius fue un error, porque el jugador ya estaba completamente amortizado. Y no creo que la oferta del Arsenal fuera real".

    Y añadió: "Me habría gustado que el Real Madrid no le renovara el contrato y que Vinicius se marchara gratis en el verano de 2027, ya que estaba completamente amortizado y no había ningún problema con eso. No veo posible venderlo al Arsenal, no por su potencial, sino porque es un joven muy conflictivo, y no todos los clubes lo quieren".

    Y prosiguió: "Además de eso, los grandes clubes cuidan su imagen. Hay una diferencia entre fichar a Diomande, conocido por su carácter, y fichar a Vinicius con su personalidad".

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  • Doble error: "no debería volver a jugar"

    El exguardameta internacional no limitó sus declaraciones a la decisión de renovar el contrato de Vinícius, sino que también se refirió a su continuidad en las alineaciones, considerando que eso representa un error adicional.

    Y afirmó: "Renovar su contrato es un error, pero alinearlo en los partidos es un error doble. Ha agotado su valor; lo fichaste a un precio bajo, te dio un buen rendimiento y ganó contigo dos títulos de la Liga de Campeones. Ojalá todos los fichajes fueran tan exitosos, pero ahora todo ha terminado".

    Y concluyó sus declaraciones diciendo: "En este momento, Vinícius no aporta nada a nivel de la imagen del club, ni a nivel del grupo, ni siquiera en el aspecto futbolístico, y por eso ya no me resulta útil".

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  • Lo que quiere el Real Madrid: el rol defensivo de Vinicius

    El sitio comentó tras las palabras de Cañizares: "Aunque el Real Madrid pueda decidir vender a Vinicius Junior durante el mercado de fichajes de verano, su falta de minutos de juego o la continuidad en la caída de su nivel harán que deshacerse de él resulte sumamente difícil. Por esta razón, el club blanco, al margen de lo que suceda con el futuro del jugador, trabaja para ayudarle a recuperar su confianza y su mejor estado físico".

    Y continuó: "José Mourinho brinda apoyo y ánimo a Vinicius, con el objetivo de devolverle al nivel que ofrecía anteriormente. Aún se desconoce si estos intentos tendrán éxito, pero el jugador siente el respaldo del club y lo valora".

    Y concluyó: "Se espera que Vinicius recupere pronto la sonrisa y el disfrute de jugar, pero ahora es consciente de que, si quiere ser titular, debe comprometerse a replegarse constantemente para ayudar a Cucurella o Carreras en las tareas defensivas. Ese es precisamente el papel que desempeña actualmente Diomandé, con el que está logrando un gran éxito".

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