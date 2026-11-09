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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Traducido por

¿Necesitas la valentía de Guardiola, Flick? ¿Ha llegado el momento del cambio radical de Yamal?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
L. Messi
P. Guardiola
H. Flick
España
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Alemania

Una mirada táctica al futuro del talentoso extremo

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El mágico pase de Lamine Yamal a Fermín López en el gol de la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid (2-1) no fue solo una nueva jugada de destreza que se suma al historial de un talento excepcional, sino un destello que podría abrir un debate táctico sobre un posible cambio en la trayectoria del talentoso español.

En el duelo ante el Atlético de Madrid, Yamal demostró una vez más que su peligrosidad no se limita al regate y al desborde por la banda, después de enviar un magnífico pase filtrado que dejó a Fermín frente a Oblak, para que el centrocampista lo convirtiera en un gol decisivo que le dio al Barcelona una valiosa victoria.

  • ¿Del extremo a la posición de interior?

    Nadie discute que Yamal es el motor ofensivo más importante del Barcelona, pero la dependencia constante de él en la banda derecha quizá imponga algunas limitaciones a sus capacidades.

    Cuando recibe el balón cerca de la línea de banda, se encuentra en muchas ocasiones frente a un lateral respaldado por un centrocampista o un extremo que regresa a ayudar, mientras que no siempre recibe el apoyo ofensivo que se requiere por parte del lateral del Barcelona.

    El problema se agrava cuando Yamal se ve obligado a buscar la solución en solitario, sobre todo porque los rivales ya conocen bien su peligrosidad cuando se adentra hacia el interior con su pierna izquierda, y por ello se han vuelto más dispuestos a cerrarle el espacio y a doblar la marca sobre él.

    Pero, ¿qué pasaría si Yamal ya no tuviera que recorrer esa distancia desde la banda hasta llegar a la zona más peligrosa? ¿Qué pasaría si comenzara sus ataques desde el interior, donde puede ver todo el campo, distribuir el juego, filtrar pases a la espalda de la defensa y disparar sin necesidad de superar a más de un defensor?

  • Guardiola lo hizo con Messi y Flick ha comenzado la prueba

    Quizás el ejemplo histórico más destacado que merece recordarse sea la decisión de Pep Guardiola en la temporada 2008-2009, cuando reubicó a Lionel Messi como falso nueve en lugar de limitarlo a su papel de extremo derecho.

    El célebre partido ante el Real Madrid, que terminó con victoria del Barcelona por 6-2 en el Santiago Bernabéu el 2 de mayo de 2009, fue el momento más representativo de la aplicación de esa idea, después de que Guardiola aprovechara el retroceso de Messi hacia los espacios entre las líneas de medio campo y defensa, junto con los movimientos de Thierry Henry y Samuel Eto'o para explotar los espacios a espaldas de los defensas.

    El objetivo no era simplemente aumentar el número de goles de Messi, sino convertirlo en el centro de la creación de juego y en el motor de los ataques, lo que contribuyó a lanzar una versión más influyente del astro argentino.

    Lo llamativo es que Flick no ha ignorado la posibilidad de repetir la idea con Yamal.

    En diciembre de 2025, el técnico alemán decidió hacerlo jugar en la posición de creador de juego ante el Real Betis, por detrás del delantero Ferran Torres, y el jugador salió del encuentro con una actuación destacada después de dar dos asistencias y marcar de penalti.

    Flick reveló entonces que había discutido la idea con Yamal y el cuerpo técnico, y que el jugador había mostrado su entusiasmo por la posibilidad de jugar en la posición de número 10.

    Asimismo, el analista español Marcos López llegó a pronosticar el paso de Yamal a una posición más centralizada tarde o temprano, al considerar que sus cualidades lo capacitan para brillar en el rol de creador de juego.

  • ¿Qué ganará el Barcelona con Yamal en el centro del campo?

    Hay más de un posible beneficio, siendo el más destacado liberar al jugador de las restricciones que impone la banda, y darle mayores opciones para pasar, moverse y rematar.

    La presencia de Yamal por detrás del delantero lo acercaría más a Pedri, lo que permitiría intercambiar pases y generar superioridad numérica en el centro del campo, además de brindarle la oportunidad de aprovechar los movimientos de Raphinha y del otro extremo por detrás de la defensa rival.

    El Barcelona podría beneficiarse de un delantero puro que ocupe a los dos centrales y conceda a Yamal el espacio para moverse frente al área, en lugar de exigirle que regrese a la banda en cada ataque.

    Asimismo, jugar por dentro podría darle a Yamal una mayor oportunidad de participar en la construcción de los ataques, en lugar de esperar a que el balón le llegue en zonas determinadas, una idea que Guardiola adoptó con Messi cuando comprendió que el mejor jugador de su equipo debía estar presente en el mayor número posible de fases del juego.

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  • Preocupaciones legítimas: ¿perderá Yamal su arma más importante?

    Pese al atractivo de la idea, el paso al centro del campo no garantiza necesariamente la aparición de una mejor versión de Yamal.

    Una de las armas más importantes del jugador es su capacidad para aislar al lateral en un duelo individual, regatearlo y luego penetrar en profundidad, una cualidad que podría disminuir cuando se encuentre rodeado por un mayor número de jugadores en los espacios centrales.

    Asimismo, recibir el balón en el centro podría obligarle a jugar de espaldas a la portería, algo que difiere de la situación que prefiere cuando recibe el balón en la banda y está de cara a la defensa.

    Además, el coste de perder el balón en el centro es mucho mayor a nivel defensivo, ya que entonces el rival puede lanzar rápidos contraataques capaces de dañar al Barça.

  • ¿Necesita Flick la audacia de Guardiola?

    Lo que hizo Guardiola con Messi no fue un simple cambio de posición de un jugador, sino la reconstrucción del sistema ofensivo en torno al mejor talento que poseía el equipo.

    Y puede que el Barcelona se encuentre ante un momento similar con Yamal, después de que el jugador se haya convertido en el centro de atención de los rivales y en uno de los elementos que más sufre las marcas dobles.

    Esto no significa que Yamal se vaya a convertir necesariamente en una copia de Messi, ni que el Barcelona renuncie a su peligrosidad en la banda derecha, pero seguir dependiendo del mismo estilo podría dar a los rivales una mayor capacidad para limitar su influencia.

    La jugada de Fermín ante el Atlético volvió a recordar que Yamal posee la visión de un creador de juego y, al mismo tiempo, la habilidad de un extremo.

    Y la pregunta sigue en pie para Flick: ¿se conformará con aprovechar estas cualidades en la posición de extremo derecho, o tendrá la audacia de redescubrir al mejor jugador que tiene, como hizo Guardiola con Messi hace años?

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