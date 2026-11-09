Quizás el ejemplo histórico más destacado que merece recordarse sea la decisión de Pep Guardiola en la temporada 2008-2009, cuando reubicó a Lionel Messi como falso nueve en lugar de limitarlo a su papel de extremo derecho.

El célebre partido ante el Real Madrid, que terminó con victoria del Barcelona por 6-2 en el Santiago Bernabéu el 2 de mayo de 2009, fue el momento más representativo de la aplicación de esa idea, después de que Guardiola aprovechara el retroceso de Messi hacia los espacios entre las líneas de medio campo y defensa, junto con los movimientos de Thierry Henry y Samuel Eto'o para explotar los espacios a espaldas de los defensas.

El objetivo no era simplemente aumentar el número de goles de Messi, sino convertirlo en el centro de la creación de juego y en el motor de los ataques, lo que contribuyó a lanzar una versión más influyente del astro argentino.

Lo llamativo es que Flick no ha ignorado la posibilidad de repetir la idea con Yamal.

En diciembre de 2025, el técnico alemán decidió hacerlo jugar en la posición de creador de juego ante el Real Betis, por detrás del delantero Ferran Torres, y el jugador salió del encuentro con una actuación destacada después de dar dos asistencias y marcar de penalti.

Flick reveló entonces que había discutido la idea con Yamal y el cuerpo técnico, y que el jugador había mostrado su entusiasmo por la posibilidad de jugar en la posición de número 10.

Asimismo, el analista español Marcos López llegó a pronosticar el paso de Yamal a una posición más centralizada tarde o temprano, al considerar que sus cualidades lo capacitan para brillar en el rol de creador de juego.