El parón de selecciones no trae buenas noticias para el Napoli, porque en la noche de ayer, durante el último partido jugado y ganado por la Italia de Roberto Mancini en Bolonia contra Turquía, el extremo ofensivo del Napoli Antonio Vergara se vio obligado a salir por un problema muscular en el gemelo de la pierna derecha. Y las pruebas instrumentales a las que se ha sometido hoy, bajo la supervisión del cuerpo médico del Napoli, han evidenciado por desgracia la presencia de una lesión importante.
Nápoles, la baja de Vergara será larga: lesión de grado medio, cuándo vuelve
Lesión de grado medio
A través del parte del entrenamiento previsto para hoy en Castel Volturno, el Napoli ha confirmado no solo la presencia de Giovane, Meret y Spinazzola con el grupo, sino también la larga baja de Vergara. Las pruebas han certificado, de hecho, la presencia de una lesión de grado medio en el músculo sóleo.
"Antonio Vergara, lesionado durante el transcurso del partido de la Nations League entre Italia y Turquía, se ha sometido hoy a pruebas instrumentales en el Pineta Grande Hospital que han evidenciado una lesión por distracción de grado medio en el sóleo derecho. El futbolista del Napoli ya ha iniciado el proceso de rehabilitación"
UN MES DE BAJA
El músculo es delicado, sobre todo para un futbolista, y la entidad de la lesión no es algo que deba subestimarse. Por eso, aunque normalmente podrían hacer falta 3 o 4 semanas de baja, la idea del club es seguir la evolución clínica del problema de Vergara, pero no arriesgarlo antes de su regreso tras el próximo parón de selecciones previsto para principios de noviembre.
Así, Vergara se perdería hasta 9 partidos, 3 de ellos de Champions League (contra el Villarreal, el Bodo/Glimt y el Porto), además de los grandes duelos de liga contra Roma, Juventus y Lazio. El partido de regreso podría quedar fijado, por tanto, para el próximo 21 de noviembre ante el Torino.
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