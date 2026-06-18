Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ATLETICO MADRIDAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Nápoles, interés por Molina: se baraja un intercambio con el Atlético de Madrid

SSC Nápoles
N. Molina
Fichajes

A Max Allegri, próximo entrenador del Nápoles, le gusta el lateral argentino desde su etapa en el Udinese.

Nahuel Molina, con contrato hasta 2027 y valorado en 15 millones, interesa al Nápoles para reforzar la banda derecha. El lateral argentino del Atlético de Madrid, nacido en 1998, lleva tiempo llamando la atención de Massimiliano Allegri por su experiencia internacional, su empuje ofensivo y su conocimiento de la Serie A, adquirido en el Udinese, hasta tal punto que el próximo entrenador de los napolitanos ya habría querido fichar a Molina cuando estaba en la Juventus.


Conocido como «El Galgo» por su velocidad, puede actuar como lateral o extremo. Tras brillar en el Udinese con 10 goles y 10 asistencias en dos cursos, ha consolidado su experiencia en el Atlético de Madrid.

  • ¿INTERCAMBIO CON OLIVERA?

    Por ahora, según Sportmediaset, solo ha habido una consulta, pues el jugador está en Norteamérica con la selección argentina. El Atlético lo valora en unos 15 millones de euros, cifra que ha llevado al Nápoles a buscar alternativas. Una opción sería incluir a Mathías Olivera en un intercambio; el jugador, nacido en 1997, está valorado en unos 12 millones y tiene contrato con el Nápoles hasta 2030.

    • Anuncios

  • LAS ALTERNATIVAS

    Si la opción argentina se complica, el Nápoles tiene otras alternativas: Anan Khalaili, del Union Saint-Gilloise, es la prioridad, seguido de Juanlu, del Sevilla, y Brooke Norton-Cuffy, del Génova. Dodô, de la Fiorentina, queda más atrás.