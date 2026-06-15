Mundial 2026, Bélgica-Egipto EN DIRECTO a partir de las 21:00

Bélgica debutará en el Mundial 2026 ante Egipto en el Seattle Stadium, en un encuentro del Grupo G que ya es clave para ambos. Los Diablos Rojos de Rudi García buscan una victoria que los afiance como favoritos, mientras los Faraones aspiran a hacer historia.

Bélgica llega tras una exitosa renovación: Kevin De Bruyne lidera el mediocampo y Jeremy Doku, definido por Toby Alderweireld como «fútbol en estado puro», amenaza por banda con su velocidad y regate.

Egipto responde con su arma principal: Mohamed Salah. Para la estrella del Liverpool este Mundial puede ser el último tren para dejar huella. Tras la decepción de 2018 y la ausencia de 2022, quiere demostrar que aún puede decidir un gran torneo.

Hossam Hassan ha forjado un grupo sólido, listo para anular la creatividad rival y contraatacar con velocidad. El plan es claro: orden defensivo y transiciones rápidas para alimentar a Salah y Omar Marmoush.

García debe equilibrar el ímpetu ofensivo sin exponer a su defensa a los contraataques. Un duelo entre la fantasía belga y la solidez egipcia que se anuncia táctico e intenso.







