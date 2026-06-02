José Mourinho ve graves problemas en la defensa del Real Madrid, según Diario AS. El técnico portugués solo considera a Antonio Rüdiger apto para el once titular y duda del resto. Quiere acompañarlo de un fichaje que compita con Dean Huijsen, Eder Militão y Raúl Asencio por el otro puesto en el once, y no descarta que los tres salgan este verano.
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Mourinho ya vio suficiente y tiene clara su opinión sobre Dean Huijsen y Rüdiger
Mourinho no está del todo satisfecho con los laterales. Tras la marcha de Dani Carvajal, el Real Madrid necesita al menos un suplente para Trent Alexander-Arnold, cuya titularidad no es segura. Si Fran García seva, hará falta otro lateral izquierdo.
Mourinho podría remodelar el centro del campo. En los dos últimos años, sin títulos, se ha notado la ausencia de Toni Kroos y Luka Modric.
Busca un mediocentro defensivo que proteja a la defensa y aporte equilibrio, y un creador capaz de desbloquear marcajes cerrados.
Al mismo tiempo, pide un creador de juego capaz de dominar el último tercio y romper líneas defensivas. Incluso se ha especulado con el regreso de Modric, de 40 años.
Según se dice, Mourinho —cuya vuelta como entrenador será definitiva solo si Florentino Pérez es reelegido presidente el 7 de junio— habría comunicado a los responsables que busca jugadores que ansíen el éxito y se entreguen por completo al equipo. Para él, la mentalidad importa más que el renombre o el estatus de superestrella. Según su análisis, en las dos últimas temporadas han faltado compromiso y espíritu de equipo.