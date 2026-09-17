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Mourinho pierde su batalla con el vestuario del Real Madrid

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
España

Mourinho pierde el control: el derbi podría encender la situación

El nivel del Real Madrid, bajo la dirección del entrenador José Mourinho, no ha convencido a un amplio sector de la afición, pese a que el equipo ha logrado 5 victorias en las primeras 6 jornadas de LaLiga.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que el Real Madrid sigue atrapado en la misma situación que provocó la salida de Carlo Ancelotti, la destitución de Xabi Alonso y el fugaz paso de Álvaro Arbeloa.

Y añadió: "Un equipo engreído por sus estrellas, a las que el presidente del club otorgó tanta influencia hasta el punto de desdeñar las instrucciones de sus entrenadores, y un vestuario en el que domina el ego, sobre un grupo carente de líderes".

Explicó que Mourinho controlaba el vestuario del conjunto blanco en una etapa anterior, gracias a su personalidad, la fuerza de su carácter y su rigor, pero llega al estadio Santiago Bernabéu en un contexto diferente. Ni el Real Madrid es el mismo que era en 2010, ni el técnico portugués es aquel entrenador lleno de energía que conocimos hace 15 años.

  • rodri(C)Getty Images

    Duro golpe por Rodri

    Fueron 7 partidos, 6 de ellos en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa, suficientes para convencer a la afición del Real Madrid de que nada había cambiado. Mourinho ya no es el mismo que conocimos en su etapa anterior. A sus sesenta y tres años, el técnico portugués aparece con una versión más tranquila, convertido en un feroz defensor de la peor versión que todos recuerdan de Vinicius en el estadio Santiago Bernabéu. 

    Mientras tanto, mostró en la sala de prensa cierta frialdad hacia Arda Güler, el único jugador que hace que el equipo funcione de forma compenetrada y natural. Y no es ningún secreto que Arda representa el eslabón más débil en comparación con Vinicius.

    Fuentes del interior del club señalan que el golpe que recibió el entrenador, a causa del traspaso de Rodri al Barcelona, fue muy fuerte, ya que habló en dos ocasiones con el capitán de la selección española campeona del mundo.

    La primera conversación tuvo lugar después de que Mourinho considerara la llegada del jugador como algo cerrado, dada la inmediata compenetración entre ambos. Pero los responsables del Real Madrid ralentizaron las negociaciones con el Manchester City, por lo que el jugador decidió inclinar la balanza hacia el interés del Barcelona.

    Sport apuntó: "El problema es que el Real Madrid 2026-2027 repite los errores y las costumbres del equipo que no ha levantado ningún título desde hace dos temporadas. Mourinho llegó vendiendo promesas de resultados y un Real Madrid ganador, pero la realidad es que sufrió pronto su primera derrota en Sevilla ante un tibio Real Betis, además de una ausencia total de cualquier idea futbolística clara".

    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP

    El Real Madrid no defiende bien

    Mourinho anunció un equipo más hambriento de victorias, pero la realidad es que el equipo termina replegado en su zona dentro de un bloque defensivo bajo, un estilo que el propio Mourinho reconoció en Valdebebas que le molesta, y depende del repliegue para vivir de los contraataques, incluso en el Bernabéu, donde acabó esperando el pitido final ante el Inter de Milán en la Champions League, después de ganar gracias a los graves errores de los italianos y a las paradas milagrosas de Thibaut Courtois.

    Este Real Madrid de Mourinho ni siquiera defiende bien, pese a la insistencia del técnico portugués en el trabajo táctico defensivo y en el compromiso de sus jugadores ofensivos con la presión. La realidad es incontestable. El Espanyol, la Real Sociedad, el Real Betis, el Inter de Milán, el Rayo Vallecano y el Elche han marcado en su portería, y solo mantuvo su portería a cero ante el Málaga. Todos los equipos generan ocasiones ante él, y en cada partido, Courtois realiza paradas decisivas.

    Su relación con las estrellas no llega al trato fraternal con el que Ancelotti trataba a sus jugadores, pero al mismo tiempo está muy lejos de las exigencias naturales que terminaron con la destitución de Xabi Alonso.

    Mourinho llegó incluso a celebrar los cortes de balón de Vinicius como si fueran goles, diciendo: «A quien lo da todo, no se le puede pedir más».

    Lo cierto es que el brasileño es el segundo jugador del equipo con más minutos disputados, con un total de 511 minutos, pese a que solo ha marcado un gol en 6 partidos; el primero es Kylian Mbappé, que parece más ocupado con el Balón de Oro y con ajustar cuentas en la sala de prensa.

    Sobre Kylian, al que la afición del Santiago Bernabéu también señala como una de las causas de que el Real Madrid no haya ganado ningún título en los dos últimos años, Mourinho dijo: «Un jugador que marca 40 goles no puede ser un problema».

  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La indiferencia en el segundo tiempo

    La última señal de preocupación que confirma la relajación de un grupo acostumbrado al descanso es la costumbre del equipo de dejar de esforzarse cuando los partidos parecen decididos. Especialmente en las segundas partes, ya que el equipo perdió un partido ante el Real Betis después de dar vida a su rival tras desperdiciar ocasiones en el primer tiempo, y también ante el Espanyol, al que debió sentenciar temprano, antes de que el encuentro terminara con victoria del Real Madrid en el tiempo añadido con un gol de Carlos Espí.

    Lo mismo se repitió en Elche, e incluso ante el Inter de Milán en el estadio Bernabéu, después de que el Real Madrid cerrara la primera parte por delante 2-0, antes de que el conjunto italiano se acercara al empate tras el descanso.

    Sport señaló: "Mourinho actúa en su segunda etapa con el Real Madrid con mayor astucia que las declaraciones directas. Tras la derrota ante el Real Betis insinuó que la afición del conjunto andaluz apoyó a su equipo durante los noventa minutos y no lanzó silbidos contra él, en un mensaje claro a la afición del Real Madrid en el Bernabéu".

    Y en Elche advirtió, sin que a sus palabras les faltara lógica, que el equipo desperdició numerosas ocasiones que podrían haber decidido el resultado en el primer tiempo.

    Mensajes que alterna con un discurso derrotista, que ha provocado la frustración de la afición del Real Madrid, pese a que la temporada aún está en sus inicios.

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  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    Un derbi que podría encender la situación

    Así llega el Real Madrid al derbi, que podría representar un punto de inflexión o la mecha que haga estallar una situación similar a la vivida la temporada pasada con Xabi Alonso.

    Tras aquella derrota en el estadio Metropolitano, Jude Bellingham disputó su primer enfrentamiento con el entrenador Xabi Alonso y, en el viaje siguiente a Kazajistán, Fede Valverde estalló en la sala de prensa, mientras que Vinicius mostró su malestar cuando fue sustituido.

    No parece que eso vaya a ocurrir con Mourinho, pero el miedo que sentía el vestuario hacia el técnico portugués a su llegada se ha convertido en mero respeto. Y no hay ningún rastro del entrenador severo y polémico que conocimos en su primera etapa.

    Y así, las estrellas siguen haciendo lo que les place y decidiendo el rumbo de las cosas a su antojo. Hasta el punto de que Vinicius había dado por hecho anoche, a través de sus cuentas en las redes sociales, que jugaría el partido del Metropolitano, tras un encuentro nefasto ante el Elche.

    Y hay muchas razones para no alinearlo, pero el Mourinho actual ya no es el Mourinho de antes.

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