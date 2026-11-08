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Mourinho logra lo que otros no pudieron: ¿qué ha cambiado en el Real Madrid?

Valencia vs Real Madrid
Valencia
Real Madrid
Primera División
X. Alonso
J. Mourinho
C. Ancelotti
Álvaro Arbeloa
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"Este hombre sabe lo que hace"

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José Mourinho logró devolver al Real Madrid a la senda competitiva, después de imponer decisiones difíciles dentro del vestuario, un paso que, según el comunicador español Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa no pudieron ejecutar, por motivos distintos.

Peña elogió al entrenador del Real Madrid tras la victoria sobre el Valencia en el estadio de Mestalla, y afirmó que el mayor mérito del cambio que ha experimentado el equipo corresponde al técnico portugués, quien ha sabido controlar el vestuario y gestionar a las estrellas gracias a su experiencia, su astucia y su capacidad para tomar las decisiones adecuadas.

El Real Madrid ascendió al segundo puesto de la clasificación de LaLiga tras vencer ayer al Valencia por 3-0 en la jornada 12, igualando al líder Barcelona con 30 puntos, lo que pone presión sobre el conjunto catalán antes de su esperado enfrentamiento de esta noche, en la misma jornada, ante el Atlético de Madrid (28 puntos).

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  • Las decisiones impactantes: el mérito es para Mourinho

    El sitio web Defensa Central recogió lo que dijo Peña a través de su canal de YouTube: "Creo de verdad que el mérito hay que atribuírselo a José Mourinho. Ha venido a tomar esas decisiones impactantes que ni siquiera Carlo Ancelotti tomó en su cuarta temporada, quizá por gratitud hacia los jugadores después de haberlo ganado todo, como tampoco pudo hacerlo Xabi Alonso, tal vez porque no recibió el apoyo, o no se le dio la oportunidad, o porque le faltó la flexibilidad y la astucia necesarias para manejar la situación".

    Y añadió: "En cuanto a Arbeloa, llegó en circunstancias muy turbulentas, cuando la temporada ya se había vuelto complicada".

    Y continuó: "La verdad es que ninguno de ellos logró llevar el timón del barco y controlar el vestuario ni gestionarlo, mientras que Mourinho sí lo consigue. Lo ha logrado gracias a su gran experiencia, su madurez y sus decisiones acertadas".

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  • «Este hombre sabe lo que hace»

    El periodista español explicó que tomar decisiones técnicas audaces, y que después tengan éxito sobre el terreno de juego, refuerza la confianza de los jugadores en su entrenador. Peña citó las decisiones de Mourinho a la hora de elegir el once titular durante el Clásico, afirmando: "También te ganas el respeto del vestuario cuando tomas decisiones como elegir la alineación con la que disputas el Clásico, y luego todo sale tal y como lo habías planeado. Entonces los jugadores se miran entre ellos y empiezan a pensar: Dios mío, este hombre sabe lo que hace".

    Peña mostró su confianza en la capacidad del Real Madrid para competir con fuerza durante la temporada actual, tanto en LaLiga como en la Liga de Campeones, al considerar que el equipo ya es capaz de luchar hasta el final, en un cambio que difiere de lo que ocurrió durante las dos últimas temporadas.

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