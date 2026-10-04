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Mohamed Al-Owais: ¡el "Yassine Bono" en versión saudí!

FEATURES
M. Al Owais
Arabia Saudí vs Catar
Arabia Saudí
Catar
Gulf Cup
Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Emiratos Arabes Unidos
Y. Bounou
Al Hilal
Arabia Saudita
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Marruecos

El pulpo saudí brilla en el cielo del Golfo

La noche del 3 de octubre no fue una noche cualquiera para Mohammed Al-Owais, el guardameta de la selección saudí, que pasó de ser un simple portero que mantenía su portería a cero a convertirse en un auténtico héroe que condujo a Arabia Saudí a la final de la Copa del Golfo 27, después de resistir ante Catar durante los 120 minutos y, posteriormente, acaparar los focos en la tanda de penaltis de una manera que recordó el brillo de Yassine Bounou en este tipo de situaciones.

Al-Owais mantuvo su portería a cero ante la selección catarí durante el tiempo reglamentario y la prórroga, permitiendo que la selección saudí conservara el empate sin goles hasta el final del partido, antes de que comenzara el verdadero duelo desde el punto de penalti, y fue precisamente allí donde el portero saudí mostró una imagen completamente diferente.

  • Dos penaltis y Al-Owais se niega a caer

    La epopeya de Al Owais en la tanda de penaltis comenzó con la detención del tercer lanzamiento, ejecutado por Jassem Jaber, para dar a la selección de Arabia Saudí una ventaja importante, antes de volver a protagonizar uno de los momentos más emocionantes del partido ante Khokhi Boualem.

    Al Owais logró detener el lanzamiento de Boualem, pero el árbitro decidió repetirlo porque el portero se movió de la línea de meta antes de la ejecución del penalti, con lo que se le presentó una nueva oportunidad a Al Owais, o quizás una prueba más difícil, porque la repetición significaba que debía enfrentarse de nuevo al mismo jugador bajo una presión aún mayor.

    Pero el guardameta saudí no se vio afectado por lo ocurrido, mantuvo su concentración y volvió a detener el lanzamiento de Boualem también en la repetición, completando así una noche excepcional y confirmando que la primera parada no fue un simple momento pasajero.

  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Bono presente en la foto

    El brillo de Al-Owais llevó a parte de la afición saudí a compararlo con su compañero en el Al-Hilal, Yassine Bounou, sobre todo porque el guardameta marroquí se hizo famoso por su capacidad para enfrentarse a los lanzamientos de penaltis y destacar en los duelos que requieren nervios templados y reacciones rápidas.

    Y la comparación no surgió de la nada para la afición, pues Al-Owais y Bounou coinciden en el Al-Hilal, lo que acerca al portero saudí a uno de los especialistas más destacados en la detención de penaltis, algo que abrió la puerta a las bromas de los aficionados sobre que Al-Owais quizá aprendió algunos de los secretos de estas situaciones de su compañero dentro del vestuario del equipo.

    Pero lo que hizo Al-Owais ante Qatar no fue una simple imitación de Bounou, sino la confirmación de que él también posee la personalidad del guardameta capaz de aparecer cuando la presión está en su punto más alto, lo que convirtió su nombre en uno de los grandes protagonistas de la noche de la clasificación.

  • 390 minutos: la portería de Arabia Saudí sigue imbatida

    Las cifras otorgan un valor añadido a la brillante actuación de Al-Owais ante Catar, después de que el guardameta saudí mantuviera su portería a cero durante todos los minutos que disputó en el torneo, alcanzando los 390 minutos completos sin encajar ni un solo gol.

    Y tras lograr proteger su marco ante Catar a lo largo de 120 minutos, para luego desempeñar un papel decisivo en la tanda de penaltis, Al-Owais se convirtió en una de las razones más importantes de la llegada de la selección saudí a la final, después de dar a sus compañeros la confianza de saber que detrás de ellos había un portero capaz de lidiar con los momentos más difíciles.

    Y ahora, Al-Owais afronta la final de la Copa del Golfo 27 ante los Emiratos Árabes Unidos cargado de un gran impulso, tras pasar de ser un guardameta que mantuvo su portería a cero a convertirse en el héroe de la tanda de penaltis. En una noche en la que la clasificación podría haberse quedado en meras cifras, Al-Owais decidió dejar su huella y escribir una de las historias más apasionantes del torneo.

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