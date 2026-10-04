La noche del 3 de octubre no fue una noche cualquiera para Mohammed Al-Owais, el guardameta de la selección saudí, que pasó de ser un simple portero que mantenía su portería a cero a convertirse en un auténtico héroe que condujo a Arabia Saudí a la final de la Copa del Golfo 27, después de resistir ante Catar durante los 120 minutos y, posteriormente, acaparar los focos en la tanda de penaltis de una manera que recordó el brillo de Yassine Bounou en este tipo de situaciones.
Al-Owais mantuvo su portería a cero ante la selección catarí durante el tiempo reglamentario y la prórroga, permitiendo que la selección saudí conservara el empate sin goles hasta el final del partido, antes de que comenzara el verdadero duelo desde el punto de penalti, y fue precisamente allí donde el portero saudí mostró una imagen completamente diferente.