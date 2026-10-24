Es un sábado para olvidar cuanto antes para el Milan: Amorim tendrá que dejar en casa a Rabiot, Moreira y Gila. Los tres jugadores del Milan tienen problemas físicos y se suman a una lista de bajas en la que ya figuraban Terracciano, Gabbia, Saelemaekers y Chukwueze. Son ausencias muy importantes y el Milan está en una situación de emergencia total: estas son las posibles elecciones de Amorim para la alineación.
Milan, alineación de circunstancias ante el Udinese: Amorim debe improvisar el equipo; este es el once probable
4-3-3
En el Blue Energy Stadium saltará al campo un Milan dispuesto en un 4-3-3. Amorim ha probado a Tomori como lateral derecho y a Bartesaghi en el costado opuesto: el internacional italiano de las categorías inferiores tiene una ligera ventaja sobre Estupinan. Pavlovic y De Winter tendrán que hacer horas extra como pareja de centrales.
OPORTUNIDAD PARA JASHARI
Musah tiene asegurada una plaza en el once titular y, con toda probabilidad, jugará como interior derecho, con la dirección del juego a cargo de la leyenda Modric. Para completar el centro del campo, Amorim baraja la opción Jashari: el suizo podría tener una oportunidad importante para salir de inicio como interior izquierdo, con Comotto como único centrocampista en el banquillo.
Cissé junto a Pulisic y Ramos
Ramos no está al 100 %, pero apretará los dientes y estará en el campo desde el primer minuto como referencia ofensiva. A sus lados jugarán Cisse y Pulisic, con el claro objetivo de proporcionar al delantero portugués los balones que necesita.
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