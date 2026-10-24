Es un sábado para olvidar cuanto antes para el Milan: Amorim tendrá que dejar en casa a Rabiot, Moreira y Gila. Los tres jugadores del Milan tienen problemas físicos y se suman a una lista de bajas en la que ya figuraban Terracciano, Gabbia, Saelemaekers y Chukwueze. Son ausencias muy importantes y el Milan está en una situación de emergencia total: estas son las posibles elecciones de Amorim para la alineación.