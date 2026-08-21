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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milan, «6 para siempre»: parche en la camiseta en memoria de Baresi

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La llevarán todos los equipos del AC Milan durante toda la temporada 2026-27, en la manga izquierda

En memoria de Franco Baresi, el legendario capitán del Milan fallecido el pasado 31 de julio a la edad de 66 años. El parche conmemorativo “6 para siempre” será llevado por los primeros equipos del Milan, por Milan Futuro y por los equipos Primavera durante toda la temporada 2026/27.


La dedicatoria llega directamente del corazón de los aficionados del Milan, como se lee en el comunicado del club. Cada uno de los caracteres utilizados para componer la frase “6 para siempre” fue seleccionado, de hecho, entre los muchísimos mensajes escritos a mano en el libro expuesto en Casa Milan en los días inmediatamente posteriores a su fallecimiento. El parche se aplicará en la manga izquierda de la camiseta, precisamente el brazo en el que, durante más de 700 partidos, de 1982 a 1997, Franco llevó su brazalete de capitán.


  • El parche debutará el sábado 22 de agosto, con motivo del partido de la Serie A Women’s Cup en el PUMA House of Football contra el Como Women, mientras que el primer equipo masculino lo llevará por primera vez en el partido fuera de casa contra el Torino del domingo 23 de agosto. La aplicación será gratuita para todos los aficionados en las tiendas del AC Milan con la compra de una camiseta oficial 2026/27.

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