Bradley Barcola ha completado oficialmente su traspaso al Liverpool procedente del Paris Saint-Germain, y lucirá el dorsal 29 en Anfield. El internacional francés llega a Merseyside para reforzar el ataque del Liverpool y reencontrarse con caras conocidas tanto del fútbol de clubes como de la selección.

La operación hace que Barcola vuelva a coincidir con el también delantero francés Hugo Ekitike, a quien conoce tanto de la dinámica de la selección como de su etapa compartida en París.

Al unirse a Ekitike de rojo, Barcola se convierte en la última incorporación a una orgullosa tradición de atacantes franceses, siguiendo los históricos pasos de Nicolas Anelka y Djibril Cisse en el Liverpool.