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«¡Me estaba esperando!» Por qué Bradley Barcola debe esperar hasta 2027 para formar una pareja francesa con Hugo Ekitike
- APL
Barcola completa su fichaje por el Liverpool
Bradley Barcola ha completado oficialmente su traspaso al Liverpool procedente del Paris Saint-Germain, y lucirá el dorsal 29 en Anfield. El internacional francés llega a Merseyside para reforzar el ataque del Liverpool y reencontrarse con caras conocidas tanto del fútbol de clubes como de la selección.
La operación hace que Barcola vuelva a coincidir con el también delantero francés Hugo Ekitike, a quien conoce tanto de la dinámica de la selección como de su etapa compartida en París.
Al unirse a Ekitike de rojo, Barcola se convierte en la última incorporación a una orgullosa tradición de atacantes franceses, siguiendo los históricos pasos de Nicolas Anelka y Djibril Cisse en el Liverpool.
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Mensajes secretos de Ekitike
«Me estaba esperando» - En su primera entrevista oficial como jugador del Liverpool, Barcola reveló que Ekitike desempeñó un papel insistente para mantener el posible traspaso en su radar durante todo el mercado de verano. Ambos delanteros mantuvieron un contacto regular mientras avanzaban las negociaciones entre los dos clubes.
Barcola admitió que Ekitike estaba comprobando constantemente el estado del acuerdo, con ganas de reencontrarse con él sobre el césped de Anfield.
«Pude hablar con Hugo, a quien conocí en la selección francesa y en mi antiguo club», declaró Barcola a Liverpoolfc.com. «Estaba esperando a que firmara el contrato, me mandaba mensajes a menudo preguntándome si iba a venir o no. Tengo muchas ganas de volver a reunirme con él y poder jugar a su lado. Ya le dije que está hecho».
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Continuando el legado de Francia
Barcola y Ekitike están añadiendo un nuevo capítulo a la rica tradición de goleadores franceses que han vestido la famosa camiseta roja. El legado comenzó en enero de 2002, cuando Nicolas Anelka se incorporó al equipo de Gerard Houllier como cedido, marcando goles clave contra Everton, Fulham e Ipswich Town para ayudar al Liverpool a terminar segundo en la Premier League.
Djibril Cisse consolidó después su lugar en la historia del club tras llegar desde el Auxerre en 2004. Cisse marcó 24 goles en 79 partidos y desempeñó un papel vital en la conquista por parte del Liverpool de la Liga de Campeones de la UEFA en 2005 y de la FA Cup en 2006.
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La asociación sobre el terreno de juego queda en pausa
Mientras se cierra el traspaso y Barcola ya se ha incorporado plenamente a los entrenamientos con el primer equipo, la nueva pareja de ataque tendrá que esperar para coincidir sobre el césped. Ekitike se encuentra actualmente de baja por una rotura del tendón de Aquiles sufrida ante el Paris Saint-Germain en abril de 2026.
Tras pasar por el quirófano, Ekitike afronta un proceso de rehabilitación estimado de entre ocho y 10 meses. No se espera que el delantero vuelva a disputar un partido hasta finales de diciembre de 2026 o principios de 2027, de cara a la segunda mitad de la temporada 2026-27.
Los aficionados tendrán que seguir siendo pacientes antes de ver a Barcola y Ekitike combinar sobre el césped para igualar los momentos icónicos que produjeron Anelka y Cisse durante sus inolvidables etapas en Merseyside.
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