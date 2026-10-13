«Amorim y Spalletti tienen problemas bastante parecidos y, cuando deben jugar contra defensas cerradas, sus equipos resultan bastante lamentables. Las dificultades nacen de la voluntad de seguir construyendo el juego a través de futbolistas de banda que nunca ponen un centro ni le pasan el balón al delantero centro. Lo único que hacen es recortar hacia dentro y disparar, pero, si al final cada uno marca 4 goles al año, no se va a ninguna parte. La única alternativa ofensiva de la Juventus y el Milan son los futbolistas de banda: si ellos no hacen algo, no hay salida en ataque. Tanto es así que, por ejemplo, la Juve solo creó 2 o 3 ocasiones de gol en Cagliari cuando entró Alajbegovic, que puso dos buenos centros. En conjunto, todos son buenos jugadores, pero no pueden convertirse en los catalizadores del juego ofensivo del equipo».





«El gran defecto del Milan y la Juve es la ausencia de futbolistas de calidad en la zona de tres cuartos, que en general es discreta en ambos equipos: ni en el de Amorim ni en el de Spalletti surge nunca la idea de dar un pase en profundidad. Douglas Luiz, por ejemplo, es un jugador muy básico, que nunca arriesga, da pases a un metro y no puede inventarse nada contra equipos cerrados. La Juve, además, debe afrontar la ausencia de Yildiz, que no debe servir de excusa, pero sin duda es el futbolista más importante de la plantilla de la Juventus. Por eso, la Roma me parece mucho mejor preparada que el Milan y la Juventus. Y también el Napoli, pese a que ha empezado mal».



