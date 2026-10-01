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Woltemade JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Marchisio: «¿Woltemade como Ibrahimovic? No lo creo, demasiado ligero»

Juventus
N. Woltemade
Serie A

El excentrocampista de la Juve da su opinión sobre la comparación entre el alemán y el exdelantero sueco

Claudio Marchisio, nacido en 1986, 389 partidos y 37 goles con la Juventus entre 2008 y 2018, habló de la Juventus en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.


Sobre un posible regreso de Conte: "La nostalgia por Antonio, al que también yo estoy muy unido, siempre ha estado ahí y siempre estará. Era así en tiempos de Allegri y también en los años posteriores. Conte es Conte para la Juve".


Sobre Spalletti: "Hace falta continuidad y por eso yo sigo confiando en Spalletti. Las lesiones, empezando por la de Yildiz, han sido duras. Pero la Juve nunca debe buscar excusas, espero que tras el parón de Navidad pueda pelear por las primeras posiciones".


Sobre Kolo Muani: "¿Subirme al carro de Kolo Muani? Por supuesto que me he subido. Pero Kolo no es un goleador: Spalletti tendrá que ser bueno para encontrar goles por otras vías con Conceição, Nico, McKennie".


Sobre Douglas Luiz: "El nuevo Douglas Luiz. La técnica no estaba en discusión ni siquiera hace dos años, pero ahora es otro. Y estoy convencido de que puede dar todavía más, sobre todo en términos de goles".


Sobre Woltemade: "¿Como Ibrahimovic? Máximo respeto, pero no lo creo. Ibra es Ibra. Woltemade tiene técnica y físico, pero parece ligero".

  • Sobre la Europa League: «Espero una Europa League con la Juventus como protagonista. La Juventus debe aspirar a ganar cada competición y no hay que menospreciar la Copa. Llevamos treinta años sin levantar un trofeo en Europa. Ya basta, ¿no?».


    Sobre la nueva ampliación de capital: «Es la confirmación de la singularidad del vínculo entre la familia Agnelli-Elkann y la Juventus. Una señal importante. Una más en más de cien años de historia. Solo la Juventus tiene una propiedad así».


    Sobre el mercado: «Me habría gustado Tonali, ya es imposible. Quizá vuelva a ponerse de moda Frattesi: yo tengo debilidad por los centrocampistas con olfato goleador».

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