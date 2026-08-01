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Marcelino: un desconocido que doblegó al Barcelona dos veces y no conoce el éxito fuera de España

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El técnico español, firme candidato para dirigir al Al-Ahli saudí

"Vine para quitarles el miedo a los jugadores", una frase icónica que la afición del Villarreal no olvida del entrenador español Marcelino, artífice de la historia del club en la era moderna, y que la afición del Al-Ahli espera escuchar de nuevo la próxima temporada.

Diversos informes de prensa habían confirmado que Marcelino está cerca de convertirse en el nuevo director técnico del Al-Ahli saudí la próxima temporada, en sustitución del entrenador alemán Matthias Jaissle, que está cerca de dirigir al Newcastle United.

  • Jugador desconocido

    Marcelino cuenta con una destacada trayectoria a nivel técnico, aunque no fue así como jugador, ya que fue un futbolista discreto que no permaneció mucho tiempo en los terrenos de juego.

    Marcelino comenzó su carrera como creador de juego en el Sporting de Gijón, concretamente en el filial, antes de ascender al primer equipo en 1985.

    Cuatro años después, el español pasó a jugar en categorías inferiores, ya fuera con el Racing, el Levante o el Elche, con el que puso fin a su carrera futbolística en 1994.

    La retirada de Marcelino no fue normal, ya que tenía solo 28 años, y se debió a una lesión, lo que le llevó a entrar en el mundo de los banquillos de forma temprana.

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  • El mejor entrenador de España

    Cuatro años después de su retirada, y con tan solo 32 años, Marcelino comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del fútbol español, concretamente con el Deportivo Lealtad, antes de regresar al lugar donde empezó, pero como entrenador del filial del Sporting de Gijón.

    Marcelino permaneció con el filial durante dos años, de 2001 a 2003, antes de llegar al banquillo del primer equipo, entre 2002 y 2005, aunque fracasó en el ascenso a Primera División.

    Lo que Marcelino no logró con el Gijón, sí lo consiguió con el Recreativo de Huelva, al que dirigió en 2005, logrando el ascenso a Primera División en su primera temporada, antes de alcanzar el octavo puesto en la Liga la temporada siguiente.

    Esa posición fue la mejor en la historia del Recreativo en el campeonato de Liga, lo que ayudó a Marcelino a conseguir el premio al mejor entrenador del torneo por primera vez en su carrera.

    Tras su logro histórico con el Recreativo, Marcelino decidió embarcarse en una nueva experiencia con el Racing y, en una única temporada, lo llevó a alcanzar el sexto puesto en la Liga española, el mejor de su historia en el campeonato, clasificándose para la Copa de la UEFA.

    Aun así, Marcelino continuó su periplo, esta vez rumbo al Real Zaragoza en Segunda División, donde se llevó el premio al mejor entrenador del torneo tras conducir al equipo al ascenso a Primera.

    Lo curioso es que Marcelino volvió a llevarse el premio al mejor entrenador de la Liga española unos 10 años después, concretamente en 2019, después de conducir al Valencia a la conquista de la Copa del Rey.

  • El artífice de la historia del Villarreal

    Tras dos breves experiencias con el Racing y el Sevilla en 2011, llegó la etapa más importante en la trayectoria de Marcelino, cuando se hizo cargo del Villarreal en enero de 2013, mientras el equipo sufría en Segunda División.

    Marcelino logró devolver al Villarreal a LaLiga desde la primera temporada, antes de terminar entre los seis primeros en las tres temporadas siguientes, además de clasificarse para las semifinales de la Europa League en 2015-2016.

    Pero la sorpresa fue que el técnico español se marchó tras todo este éxito, concretamente en agosto de 2016, pocos días antes del inicio de la andadura del equipo en LaLiga, debido a que existían discrepancias entre él y la directiva en torno a algunas decisiones.

    Y tras 7 años de su salida, Marcelino regresó al Villarreal en 2023 para escribir una nueva historia, ya que condujo al equipo a la clasificación para la Liga de Campeones de Europa durante dos temporadas consecutivas.

    Además, Marcelino se convirtió en el entrenador que más partidos ha dirigido con el Villarreal en su historia, con un total de 298 encuentros a lo largo de 6 años, en los que logró 145 victorias, cifra que también es la mayor en la historia de cualquier entrenador del club.

    Y como resultado de estos logros, el Villarreal decidió homenajear a Marcelino de la mejor manera posible, tras su salida del equipo al final de la temporada pasada, colocando una placa con su nombre en el pasillo de honor del estadio de La Cerámica.

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  • Derrotó al Barcelona dos veces

    Tras su salida del Villarreal en su primera etapa, Marcelino se hizo cargo del Valencia en 2017 y permaneció en el club hasta 2019, cuando fue elegido mejor entrenador de LaLiga por segunda vez en su carrera.

    Marcelino se llevó este premio por varios motivos, entre los que destaca haber conducido al Valencia a conquistar el título de la Copa del Rey en 2019, tras vencer al Barcelona en la final.

    Sin embargo, después de esta temporada histórica, Marcelino fue apartado del banquillo del Valencia debido a las diferencias que mantenía con la directiva del club en torno a la política de venta de jugadores.

    Y aproximadamente un año y medio después, concretamente en enero de 2021, Marcelino regresó a los banquillos de la mano del Athletic Club, y en su tercer partido lo condujo a conquistar el título de la Supercopa de España, también a costa del Barcelona.

    De esta forma, los dos títulos de Marcelino en los terrenos de juego han sido a costa del Barcelona: el primero, la Copa del Rey con el Valencia en 2019, y el segundo, la Supercopa de España de 2021 con el Athletic Club.

  • No conoce el éxito fuera de España

    A lo largo de su trayectoria como entrenador, que se extiende por casi 30 años, Marcelino solo ha vivido una única experiencia fuera de España, que terminó de la peor manera posible.

    Esta experiencia fue con el Olympique de Marsella francés, a comienzos de la temporada 2023-2024, pero fue, sin lugar a dudas, la peor de su carrera.

    Marcelino solo permaneció 7 partidos con el conjunto francés, y llegó a sufrir, junto a la directiva, cánticos hostiles, e incluso algunas amenazas para forzar su dimisión.

    Y, efectivamente, el técnico español anunció, en septiembre de 2023, su dimisión del cargo de director técnico del Marsella, convirtiéndose esa en su primera y última etapa fuera de España.

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