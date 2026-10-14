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Donny Afroni
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Manchester City vs. Paris Saint-Germain: Kevin De Bruyne decide unos cuartos de final para la historia en un partido inolvidable

Classic match
Liga de Campeones
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain

Revive la noche en la que Kevin De Bruyne confirmó su categoría mundial y llevó al Manchester City a las primeras semifinales de la Champions League de su historia. Este análisis táctico explica cómo el belga eclipsó a Zlatan Ibrahimovic en un histórico duelo de 2016.

La primavera de 2016 marcó un cambio fundamental en la jerarquía europea. Para el Manchester City, un club al que entonces se acusaba a menudo de carecer de experiencia en Europa, la vuelta de los cuartos de final ante el Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium era mucho más que un partido: era un examen final. Tras el caótico empate 2-2 de la ida en el Parque de los Príncipes, el encuentro de vuelta fue una lección de tensión y disciplina táctica, y anunció la llegada de una nueva era de dominio en el centro del campo.


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    La batalla de las identidades tácticas

    La atención se centraba en el choque entre grandes figuras. El PSG llegó a Manchester con el incontenible Zlatan Ibrahimovic, acompañado por la creatividad de Angel Di María y el instinto goleador de Edinson Cavani. Manuel Pellegrini, en su última campaña europea con el City, apostó por una solidez defensiva que daba prioridad a cerrar espacios antes que a dominar la posesión. El objetivo estaba claro: aislar a Ibrahimovic y obligar a los creadores de juego parisinos a internarse por zonas centrales congestionadas, a la espera del momento preciso para golpear a la contra.

    En el Etihad se respiraba una enorme expectación. La noche podría haber tomado un rumbo muy distinto en el minuto 30, cuando Kevin Trapp derribó a Sergio Aguero dentro del área. El estadio contuvo la respiración mientras el argentino se disponía a lanzar el penalti, pero su disparo se marchó junto al poste. Fue un momento que podría haber minado la confianza de un equipo menos resistente. Sin embargo, el City mantuvo la calma y conservó su orden defensivo, mientras el conjunto de Laurent Blanc tenía dificultades para encontrar la verticalidad necesaria para abrir el marcador.

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    El momento de brillantez belga

    La acción decisiva llegó en el minuto 76, en una jugada que quedaría grabada en la historia del club. El PSG no acertó a despejar el balón y este llegó a De Bruyne en la frontal del área. Con la serenidad que se convertiría en su sello, el belga dio un toque para acomodárselo y sacó un disparo raso y con efecto al que Trapp no pudo llegar.

    La reacción de la afición local fue mucho más que la celebración habitual de un gol: fue un rugido ensordecedor que confirmó lo que acababan de ver. En aquel instante electrizante, el Manchester City supo que había encontrado a su jugador decisivo, un director de juego dispuesto a resolver eliminatorias europeas a su manera con el dorsal 17.

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    Un histórico pase a semifinales

    La victoria por 1-0 en aquel partido, gracias al gol de De Bruyne, supuso un triunfo por 3-2 en el marcador global que llevó al Manchester City a las semifinales de la Champions League por primera vez en su historia. Fue un triunfo táctico de Pellegrini, cuyo equipo logró mantener la portería a cero ante una delantera que había sembrado el terror en la Ligue 1.

    Al pitido final, Ibrahimovic mostró su frustración, en una imagen que simbolizaba un relevo en el escenario continental. Más que una victoria de prestigio, aquella actuación demostró que el City por fin se había desprendido de sus viejos complejos y tenía la serenidad necesaria para superar las dificultades psicológicas de las eliminatorias del fútbol europeo de élite.

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    El legado de un avance a nivel continental

    Visto en retrospectiva, aquel encuentro fue el catalizador de todo lo que vino después en la mitad azul de Manchester. Fue la noche en que el Manchester City demostró que podía imponerse a los grandes nombres de Europa. Aunque equipos posteriores, bajo otra dirección, alcanzarían cotas aún más altas, la victoria de 2016 ante el PSG sigue siendo el momento en que el City rompió su techo.

    Más allá del resultado, aquel partido sentó las bases de una forma de gestionar los encuentros decisivos con disciplina táctica bajo una presión enorme. Transformó al City de aspirante ambicioso en un equipo curtido y consolidó definitivamente la reputación de De Bruyne como un referente de élite, capaz de decidir las batallas tácticas más exigentes del fútbol mundial.

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