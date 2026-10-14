La atención se centraba en el choque entre grandes figuras. El PSG llegó a Manchester con el incontenible Zlatan Ibrahimovic, acompañado por la creatividad de Angel Di María y el instinto goleador de Edinson Cavani. Manuel Pellegrini, en su última campaña europea con el City, apostó por una solidez defensiva que daba prioridad a cerrar espacios antes que a dominar la posesión. El objetivo estaba claro: aislar a Ibrahimovic y obligar a los creadores de juego parisinos a internarse por zonas centrales congestionadas, a la espera del momento preciso para golpear a la contra.

En el Etihad se respiraba una enorme expectación. La noche podría haber tomado un rumbo muy distinto en el minuto 30, cuando Kevin Trapp derribó a Sergio Aguero dentro del área. El estadio contuvo la respiración mientras el argentino se disponía a lanzar el penalti, pero su disparo se marchó junto al poste. Fue un momento que podría haber minado la confianza de un equipo menos resistente. Sin embargo, el City mantuvo la calma y conservó su orden defensivo, mientras el conjunto de Laurent Blanc tenía dificultades para encontrar la verticalidad necesaria para abrir el marcador.