Serie A, 6.ª jornada
Como-Roma 0-0
Goleadores: -
El partidazo, servido a la hora de comer del domingo, deja el primer 0-0 de la temporada, después de 54 partidos. A las 12:30, el Como de Cesc Fàbregas no pasa del empate sin goles en Senigallia ante la Roma de Gian Piero Gasperini, en el partido correspondiente a la sexta jornada de la Serie A, tras el parón de selecciones. Un duelo entre dos maestros del fútbol italiano y entre los dos equipos que más parecen aspirar a convertirse en la alternativa al Inter. Sorprendente la expulsión de Malen por una dura entrada a Kaiki, en el minuto 53, que deja a la Roma con diez y hará que el neerlandés se pierda el próximo partido en el Olímpico contra el Genoa. El Como, que venía de una dura derrota en Frosinone, suma tres victorias y dos empates y se encuentra a cinco puntos del liderato y a tres de la Roma, que empató 2-2 ante el Inter antes del parón y sigue a dos puntos de distancia. Los romanos no han ganado en Como en las últimas tres temporadas: esta vez se toparon con el poste, al que estrelló un balón Lorenzo Pellegrini en la primera parte.Pero quien sale beneficiado es precisamente el Inter de Chivu.