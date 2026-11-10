No se puede negar el éxito goleador de Mbappé con el Real Madrid, ya que marcó 42 goles en todas las competiciones durante su primera temporada, y repitió la misma cifra en su segunda temporada, confirmando su capacidad para ofrecer una producción individual excepcional.

Pero al pasar de las cifras del jugador a las cifras del equipo, surge una paradoja que merece detenerse.

En las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, es decir, antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid marcó 127 y 129 goles respectivamente en todas las competiciones, con un total de 256 goles en 116 partidos.

En cambio, en la primera y segunda temporada de Mbappé, el equipo marcó 148 goles en la temporada 2024-2025, y luego 119 goles en la temporada 2025-2026, con un total de 267 goles en 124 partidos.

Esto significa que el Real Madrid marcó 11 goles más en las temporadas de Mbappé, pero disputó ocho partidos más, y su promedio goleador descendió de unos 2,21 goles por partido a 2,15 goles.

Y la comparación parece aún más clara en LaLiga en solitario:

2022-2023: el Real Madrid marcó 75 goles.

2023-2024: marcó 87 goles.

2024-2025: marcó 78 goles.

2025-2026: marcó 77 goles.

Es decir, el equipo marcó 162 goles en las dos últimas temporadas antes de Mbappé, frente a 155 goles en su primera y segunda temporada.

Estas cifras no demuestran que Mbappé fuera el único causante del retroceso en la producción ofensiva, pero plantean una pregunta legítima sobre el valor colectivo que aportó, especialmente porque la presencia de un jugador que marca 42 goles en la temporada se suponía que debía dar al equipo un mayor impulso goleador.

La paradoja también se aprecia al observar a algunos de sus compañeros, pues en LaLiga la cuenta de Vinicius descendió de 15 goles en la temporada 2023-2024 a 11 goles en la temporada siguiente, mientras que la cuenta de Bellingham bajó de 19 goles a 9 goles.

Por supuesto, hay otros factores relacionados con las lesiones, la marcha de algunos elementos y el cambio de roles, pero la superposición de espacios entre Mbappé y Vinicius, y la disminución de la libertad ofensiva de Bellingham, fueron de los principales retos a los que se enfrentó el Real Madrid tras la llegada del francés.