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Los debates del parón internacional: ¿se equivocó el Real Madrid al fichar a Mbappé?

FEATURES
Analysis
K. Mbappe
K. Benzema
H. Kane
J. Bellingham
Vinicius Junior
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Liga de Campeones
Valencia vs Real Madrid
Valencia
Primera División
Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
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Troyes
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¿Sacrificó el Real Madrid el equilibrio de su sistema ofensivo por la estrella francesa?

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Con el parón de las competiciones ligueras europeas debido al periodo de descanso internacional, surge una oportunidad para plantear una serie de ideas y preguntas futbolísticas que merecen ser debatidas, lejos del bullicio de los partidos y sus resultados, abriendo la puerta a que los lectores de Kooora participen con sus opiniones y puntos de vista sobre numerosas cuestiones.

Y en el primero de estos debates, planteamos una pregunta que a primera vista podría parecer extraña teniendo en cuenta las extraordinarias capacidades goleadoras de Kylian Mbappé: ¿se equivocó el Real Madrid al fichar a la estrella francesa? ¿Y era Harry Kane, cuyo nombre se vinculó con fuerza al club blanco tras la marcha de Benzema en el verano de 2023, la opción más adecuada para sustituir a Karim?

La comparación aquí no tiene que ver únicamente con el número de goles que marca cada jugador, sino con la naturaleza del papel que desempeña el delantero dentro del campo, su capacidad para hacer mejores a sus compañeros y para desarrollar el sistema ofensivo del equipo, un punto que abre la puerta a una interesante comparación entre la etapa de Mbappé en el Real Madrid y lo que habría podido aportar Kane de haber vestido la camiseta blanca.

  • Harry Kane, el sustituto perfecto para Benzema

    Cuando Karim Benzema anunció su salida del Real Madrid en el verano de 2023, el club se enfrentaba al gran reto de reemplazar a un delantero que no era solo un goleador, sino uno de los creadores de juego más importantes del engranaje ofensivo del equipo a lo largo de los años.

    Benzema dominaba el arte de retrasar su posición hacia el centro del campo para recibir el balón, conectar las líneas y abrir espacios para Vinicius Junior y Rodrygo, además de su capacidad para finalizar las jugadas y crear ocasiones.

    Su papel no se limitaba a esperar los balones dentro del área, sino que participaba en la construcción de los ataques y ofrecía a sus compañeros múltiples soluciones.

    En aquel momento, el nombre de Harry Kane sonó con fuerza entre los candidatos para reemplazar al delantero francés. Es más, la cadena británica "BBC" reveló en un informe publicado el 5 de junio de 2023 que el capitán de la selección de Inglaterra encabezaba la lista de objetivos del Real Madrid para reemplazar a Benzema, señalando que el club estaba muy impresionado con sus cualidades.

    Pero el obstáculo era fundamentalmente económico, ya que Daniel Levy, presidente del Tottenham, se aferraba a obtener más de 100 millones de libras esterlinas, una cantidad que el Real Madrid no estaba dispuesto a pagar.

    Finalmente, Kane fichó por el Bayern de Múnich por 100 millones de euros en un principio, además de incentivos adicionales.

  • La diferencia entre Mbappé y Kane

    La diferencia fundamental entre Kane y Mbappé tiene que ver con la naturaleza de los movimientos y las funciones dentro del campo.

    Kane puede jugar como delantero puro, pero no se limita a permanecer dentro del área; retrocede hacia el centro del campo para recibir el balón, domina el pase en profundidad y la creación de ocasiones, y además posee la capacidad de arrastrar a los defensas fuera de sus posiciones y abrir espacios para los centrocampistas y los extremos.

    Estas características habrían concedido a Jude Bellingham un mayor espacio para avanzar hacia el área, una zona en la que el inglés mostró capacidades excepcionales durante su primera temporada con el Real Madrid.

    Esto se puede comprobar con lo que ofrece la pareja en la selección de Inglaterra, donde Kane domina el arte de retroceder y recibir el balón, mientras que Bellingham aprovecha los espacios que generan sus movimientos para lanzarse hacia la portería.

    Además, la relación ofensiva que podría haber surgido entre Kane y Vinicius encerraba grandes posibilidades de éxito, teniendo en cuenta la capacidad del delantero inglés para asociarse con los extremos y filtrar balones a los espacios, características que Benzema sabía explotar de manera excepcional con la estrella brasileña.

    Y lo más importante es que Kane no necesita acaparar todas las jugadas de ataque para ser determinante, ni obliga a sus compañeros a cambiar la naturaleza de sus movimientos para concederle el espacio que prefiere.

  • Mbappé: cifras individuales excepcionales y un sistema menos equilibrado

    No se puede negar el éxito goleador de Mbappé con el Real Madrid, ya que marcó 42 goles en todas las competiciones durante su primera temporada, y repitió la misma cifra en su segunda temporada, confirmando su capacidad para ofrecer una producción individual excepcional.

    Pero al pasar de las cifras del jugador a las cifras del equipo, surge una paradoja que merece detenerse.

    En las temporadas 2022-2023 y 2023-2024, es decir, antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid marcó 127 y 129 goles respectivamente en todas las competiciones, con un total de 256 goles en 116 partidos.

    En cambio, en la primera y segunda temporada de Mbappé, el equipo marcó 148 goles en la temporada 2024-2025, y luego 119 goles en la temporada 2025-2026, con un total de 267 goles en 124 partidos.

    Esto significa que el Real Madrid marcó 11 goles más en las temporadas de Mbappé, pero disputó ocho partidos más, y su promedio goleador descendió de unos 2,21 goles por partido a 2,15 goles.

    Y la comparación parece aún más clara en LaLiga en solitario:

    2022-2023: el Real Madrid marcó 75 goles.

    2023-2024: marcó 87 goles.

    2024-2025: marcó 78 goles.

    2025-2026: marcó 77 goles.

    Es decir, el equipo marcó 162 goles en las dos últimas temporadas antes de Mbappé, frente a 155 goles en su primera y segunda temporada.

    Estas cifras no demuestran que Mbappé fuera el único causante del retroceso en la producción ofensiva, pero plantean una pregunta legítima sobre el valor colectivo que aportó, especialmente porque la presencia de un jugador que marca 42 goles en la temporada se suponía que debía dar al equipo un mayor impulso goleador.

    La paradoja también se aprecia al observar a algunos de sus compañeros, pues en LaLiga la cuenta de Vinicius descendió de 15 goles en la temporada 2023-2024 a 11 goles en la temporada siguiente, mientras que la cuenta de Bellingham bajó de 19 goles a 9 goles.

    Por supuesto, hay otros factores relacionados con las lesiones, la marcha de algunos elementos y el cambio de roles, pero la superposición de espacios entre Mbappé y Vinicius, y la disminución de la libertad ofensiva de Bellingham, fueron de los principales retos a los que se enfrentó el Real Madrid tras la llegada del francés.

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  • ¿Mbappé es débil por alto?

    Hay otro aspecto táctico que merece una pausa en la comparación entre Harry Kane y Mbappé, y es la capacidad del delantero para aprovechar los centros, que fueron una de las armas importantes del Real Madrid durante los últimos años.

    Con Karim Benzema, y después con Joselu, que se incorporó al equipo en el verano de 2023, el Real Madrid contó con delanteros capaces de amenazar la portería rival en el juego aéreo, ya fuera a partir de centros abiertos o de balones parados.

    Joselu, concretamente, representaba una opción diferente gracias a su fortaleza física y a su capacidad para imponerse en los duelos aéreos, y marcó 18 goles en 49 partidos durante la temporada 2023-2024, cinco de ellos en la Liga de Campeones de Europa.

    Pero con la conversión de Mbappé, débil en el juego aéreo, en el delantero titular, el Real Madrid pasó a depender en mayor medida de las penetraciones, los pases a los espacios y los desmarques a la espalda de la defensa, en lugar de contar con un delantero referencia dentro del área capaz de aprovechar los centros de forma continua.

    Y aquí aparece una posible ventaja adicional de Harry Kane, que combina la capacidad de moverse fuera del área y de asociarse entre líneas con una fuerte presencia dentro del área y la superioridad en el juego aéreo.

    Por lo tanto, su llegada le habría dado al Real Madrid una opción ofensiva adicional y habría mantenido la posibilidad de aprovechar los centros como un arma eficaz, en lugar de depender en mayor medida de las penetraciones por el suelo.

  • La lección de Luis Enrique: cuando el sistema se vuelve más importante que la estrella

    Quizá la experiencia de Luis Enrique con Mbappé en el Paris Saint-Germain sea una de las que mejor explican esta problemática.

    En el documental que reveló una parte de su relación, el técnico español apareció dirigiendo críticas directas a Mbappé por su aportación defensiva, poniendo como ejemplo a Michael Jordan, quien lograba que sus compañeros dieran el máximo y era un referente para ellos en el trabajo defensivo.

    Enrique le dijo a su jugador que el verdadero líder no se limita a marcar goles, sino que debe ayudar al equipo en defensa cuando no puede aportar en ataque, y le exigió que fuera un ejemplo en la presión, el movimiento y el sacrificio por el grupo.

    Tras su marcha, Enrique habló con claridad sobre su filosofía ofensiva, y afirmó que prefiere contar con cuatro jugadores que marquen 12 goles cada uno antes que depender de uno solo que anote 40.

    Y, efectivamente, el Paris Saint-Germain se volvió más variado en sus fuentes de peligro, y conquistó la Liga de Campeones de Europa por primera vez en su historia durante la temporada 2024-2025.

    Esto no significa que la marcha de Mbappé por sí sola haya forjado el éxito del Paris, pues hubo numerosos cambios en la alineación y en el sistema, pero ofrece un ejemplo claro de la importancia de repartir los roles y las responsabilidades en lugar de depender en exceso de una sola estrella.

  • Kane demuestra que un delantero completo no marca menos goles

    Lo llamativo es que Harry Kane, que estuvo disponible para el Real Madrid en el verano de 2023, no era una opción inferior a Mbappé en cuanto a goles.

    En su primera temporada con el Bayern de Múnich, marcó 44 goles y dio 12 asistencias en 45 partidos en todas las competiciones, y luego anotó 42 goles y repartió 14 asistencias en la temporada siguiente.

    Y en la temporada 2025-2026 continuó brillando con cifras excepcionales, antes de coronarse con el Balón de Oro de 2026, por delante de Mbappé, que quedó segundo.

    Lo más importante es que Kane no ofrece estas cifras a costa de su papel en la creación de juego, sino que combina la anotación, el pase, la conexión y la apertura de espacios, características que lo han convertido en uno de los delanteros más completos del fútbol moderno.

  • El veredicto: ¿eligió el Real Madrid a la estrella equivocada?

    No se puede decir que el fichaje de Mbappé fuera un fracaso individual, pues marcó 84 goles en dos temporadas y ofreció cifras nada desdeñables.

    Tampoco se puede afirmar con rotundidad que la presencia de Kane hubiera garantizado al Real Madrid la conquista de LaLiga y la Champions League, porque el fútbol no funciona con esa simpleza.

    Pero sí se puede decir que el Real Madrid quizá se equivocó al definir el tipo de delantero que necesitaba.

    El equipo no necesitaba a otro jugador con capacidad para arrancar desde la izquierda y marcar, tanto como necesitaba a un delantero capaz de cumplir el rol de Benzema, de asociarse con Vinicius, de abrir espacios para Bellingham y de participar en la construcción de los ataques sin convertirse en el único centro de gravedad del sistema.

    Harry Kane era un candidato ideal para desempeñar estas funciones, y quizá habría hecho más efectivos al resto de las estrellas del Real Madrid, en lugar de entrar en la ecuación de reparto de espacios y roles que acompañó a la llegada de Mbappé.

    Y aunque Mbappé sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo en lo individual, la comparación abre una pregunta importante sobre la naturaleza de las necesidades del Real Madrid tras la marcha de Benzema: ¿necesitaba el club a una estrella de la talla de Mbappé, o a un delantero con las características de Harry Kane que devolviera el equilibrio al sistema ofensivo?

    Y ahora, dejamos el espacio a los lectores de Kooora: compartid con nosotros vuestras opiniones y puntos de vista en este debate. ¿Habríais preferido ver a Harry Kane con la camiseta del Real Madrid en lugar de a Mbappé?

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