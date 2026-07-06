Los amistosos de verano del Milan, el Inter y la Juventus en DAZN

Este verano el calendario de DAZN se llenará de amistosos que llevarán a los aficionados hasta el inicio de la temporada 2026/27, el fin de semana del 22 al 23 de agosto.





La Juventus de Spalletti abrirá la pretemporada en DAZN el 18 de julio a las 15:30, con un amistoso en Suiza contra el Basilea. Será el primer duelo entre ambos desde la Liga de Campeones de 2003, y se disputará en el St. Jakob-Park.