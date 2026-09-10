Dos de las mayores leyendas de clubes de Europa fueron las grandes protagonistas el miércoles por la noche, cuando Chicago Fire e Inter Miami empataron 1-1. El esperadísimo duelo de la MLS se disputó en el Soldier Field y estuvo a la altura de la enorme expectación generada.

Un total asombroso de 63.094 aficionados llenó el estadio para presenciar este encuentro repleto de estrellas. La impresionante asistencia estableció un nuevo récord de público en casa para Chicago, superando la marca anterior lograda en este mismo partido la pasada temporada.

Con superestrellas mundiales como Messi, Lewandowski y Casemiro participando, el partido fue una promoción fantástica para la liga. Los aficionados presentes disfrutaron de un encuentro muy competido que exhibió tanto brillantez ofensiva como solidez defensiva.