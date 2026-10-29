En sus primeros partidos, Ramos se quedó a menudo sin marcar, pero nunca faltó su aportación: las magníficas asistencias ante el Lecce, el sacrificio frente a la Lazio. Sigue pendiente la cuestión de su posición en el campo: Amorim debe llevarlo al área. Ramos como mediapunta no le aporta nada al Milan. Más bien al contrario.





Ante el Bologna hay un dato aún más preocupante: Ramos no disparó ni una sola vez a puerta. Frente al Udinese, en la jornada anterior, solo lo hizo una vez. Son estadísticas propias de un defensa central, no de la única referencia ofensiva del equipo. El problema no puede explicarse solo por un rendimiento del jugador por debajo de la media, sino también por un gran equívoco táctico que ya no se puede subestimar.