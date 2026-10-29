Cero disparos a la portería del Bolonia. Y esta vez ni siquiera su actuación le salva. Goncalo Ramos fue uno de los peores sobre el terreno de juego en la dura derrota del AC Milan ante el Bolonia en San Siro. Quizá, junto con de Winter, el peor de todos. Porque no remató a puerta ni por casualidad y pronto acabó perdiendo la paciencia ante el marcaje de los defensas rivales.
Lejos de la portería y nervioso, Ramos ya es un problema para el Milan de Amorim
NERVIOSISMO POR LA CRISIS DE GOL
Ya contra el Udinese, Ramos había gastado muchas energías quejándose al árbitro del trato recibido por parte de los defensas del Udinese. Anoche ocurrió algo parecido, pero su protesta fue más enérgica y, desde luego, más ostensible. Como si quisiera desahogar una frustración cada vez mayor: Ramos lleva solo 2 goles en liga, uno de ellos de penalti. Poco, demasiado poco para el jugador mejor pagado de la historia del Milan.
AMORIM DEBE SOLUCIONAR EL PROBLEMA
En sus primeros partidos, Ramos se quedó a menudo sin marcar, pero nunca faltó su aportación: las magníficas asistencias ante el Lecce, el sacrificio frente a la Lazio. Sigue pendiente la cuestión de su posición en el campo: Amorim debe llevarlo al área. Ramos como mediapunta no le aporta nada al Milan. Más bien al contrario.
Ante el Bologna hay un dato aún más preocupante: Ramos no disparó ni una sola vez a puerta. Frente al Udinese, en la jornada anterior, solo lo hizo una vez. Son estadísticas propias de un defensa central, no de la única referencia ofensiva del equipo. El problema no puede explicarse solo por un rendimiento del jugador por debajo de la media, sino también por un gran equívoco táctico que ya no se puede subestimar.
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