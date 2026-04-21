LEGADO: Cómo David Beckham dio prestigio a la MLS y cambió para siempre el fútbol estadounidense

«Se va a Hollywood a ser una estrella de cine a medias», dijo el presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, al anunciar la salida de David Beckham en enero de 2007. El futuro del capitán inglés en el Bernabéu pendía de un hilo desde hacía meses: sin regularidad deportiva y sin la confianza de Fabio Capello, su adiós era cuestión de tiempo.

Y tenía razón: su llegada a Los Ángeles para firmar un contrato de cinco años con el LA Galaxy fue todo un espectáculo. Nunca pudo eludir la cultura de las celebridades que marcó su carrera y, en el Galaxy, la abrazó. Lo que sus detractores en España usaron para criticarlo, Beckham lo hizo suyo, con la dosis justa de fútbol.

Desde Europa se vio —y se sigue viendo— con cinismo: una huida, un paso hacia la jubilación, la admisión de que ya no daba la talla. Pero, en retrospectiva, fue más bien el movimiento de un pionero. Beckham buscaba algo nuevo. Hay una línea clara que une el mohawk, los coches de lujo, las gafas de sol y su llegada a Los Ángeles: no fue casual, era Beckham.

Y para Estados Unidos, ¡menudo negocio fue! La MLS era aún una liga joven y, aunque mostraba cierta estabilidad, le faltaba calidad. Beckham no fue el principio, pero sí el catalizador que necesitaba. Su llegada cambió la imagen de la liga y forzó su estructura a evolucionar. La MLS ya no podía quedarse pequeña: debía pensar en grande, promocionarse mejor y empezar el camino hacia la legitimidad global.



