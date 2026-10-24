Según se lee en la web oficial del Lecce, "el U.S. Lecce comunica que el futbolista Ivan Ilić, tras la lesión sufrida durante el partido contra el Bologna, se ha sometido a nuevas pruebas diagnósticas exhaustivas que han confirmado la lesión miotendinosa del recto femoral izquierdo con lesión parcial del tendón".
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Lecce, Ilic necesita una intervención quirúrgica: el parte médico
El comunicado del club de Salento continúa: «El martes, el futbolista se someterá a una intervención quirúrgica en el Hospital Pihlajalinna de Turku (Finlandia), que realizará el profesor Lasse Lempainen».
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