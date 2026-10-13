Para el Lecce, Ilic supone un duro revés. El centrocampista serbio, que salió del campo durante la primera parte del partido contra el Bologna, se sometió por la mañana a una resonancia magnética. Las pruebas revelaron una lesión en el recto femoral del muslo izquierdo. Los plazos de recuperación dependerán de la gravedad de la lesión, cuyo grado no se ha especificado. La baja podría ser de al menos dos semanas, pero su ausencia de los terrenos de juego podría prolongarse si la lesión es más profunda.







