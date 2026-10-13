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US Lecce v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Lecce, Ilic causa baja: el parte médico y los plazos de recuperación

Lecce
I. Ilic
Serie A

Lesión para el centrocampista de los salentinos

Para el Lecce, Ilic supone un duro revés. El centrocampista serbio, que salió del campo durante la primera parte del partido contra el Bologna, se sometió por la mañana a una resonancia magnética. Las pruebas revelaron una lesión en el recto femoral del muslo izquierdo. Los plazos de recuperación dependerán de la gravedad de la lesión, cuyo grado no se ha especificado. La baja podría ser de al menos dos semanas, pero su ausencia de los terrenos de juego podría prolongarse si la lesión es más profunda.



  • El parte médico del club de Salento: «La U.S. Lecce comunica que el futbolista Ivan Ilić se ha sometido a una resonancia magnética en el centro radiológico “Quarta Colosso” de Lecce, que ha revelado una lesión en el recto femoral del muslo izquierdo».

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