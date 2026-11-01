Lecce y Genoa se enfrentan en el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, a partir de las 18:00 en el penúltimo partido del domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/27. El Lecce de Eusebio Di Francesco llega tras una clara derrota en Frosinone y en plena crisis de lesiones, pero busca puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Genoa de Daniele De Rossi ha levantado cabeza al imponerse en casa por un contundente 2-0 a la Juventus, aunque todavía no ha sumado ningún punto fuera de casa.
LECCE-GENOA
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