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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Lecce-Genoa EN DIRECTO: Baldanzi, fuera; Messias y Monteiro, dentro

Lecce
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Lecce vs Génova
Serie A

Sigue el Lecce-Genoa, partido correspondiente a la 10.ª jornada de la Serie A.

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Lecce y Genoa se enfrentan en el estadio Via del Mare, en la capital del Salento, a partir de las 18:00 en el penúltimo partido del domingo de la 10.ª jornada de la Serie A 2026/27. El Lecce de Eusebio Di Francesco llega tras una clara derrota en Frosinone y en plena crisis de lesiones, pero busca puntos fundamentales en la lucha por la permanencia. Por su parte, el Genoa de Daniele De Rossi ha levantado cabeza al imponerse en casa por un contundente 2-0 a la Juventus, aunque todavía no ha sumado ningún punto fuera de casa.

LECCE-GENOA

GOLEADORES: -

  • Lecce-Genoa: las alineaciones oficiales y el acta del partido

    Lecce-Genoa

    Goleadores: -

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro. Entrenador: Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Wiafe, Traore, El Shaarawy; Messias, Osmajic. Entrenador: De Rossi

    Árbitro: Marchetti

    Amonestados: -

    Expulsados: -

  • Goles y jugadas destacadas

    0' El partido comienza en el Via del Mare a las 18:00.

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