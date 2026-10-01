Leao no brilla con el 7 de Cristiano Ronaldo, Hojlund celebra con su «siuuum»

Jorge Jesus, con el capítulo de Cristiano Ronaldo cerrado de forma definitiva o casi en la previa del partido: «Estoy completamente tranquilo, con la conciencia limpia respecto a esta situación», optó por alinear como titular del partido en su lugar a Rafael Leao.

Con el número 7 a la espalda, el ex del Milan alternó, como siempre, algunas buenas jugadas, como un gol rozado al inicio perfilándose hacia la derecha, con otras menos buenas, como el gol fallado a pocos pasos o algunos balones perdidos en tres cuartos que obligaron a sus compañeros a redoblar esfuerzos.

El partido del delantero del Galatasaray terminó después en el minuto 63, cuando en su lugar el seleccionador portugués dio entrada a Trincao, pero la decisión de ponerle como titular, con el 7, en el primer partido de la era post-CR7 sigue siendo una señal.