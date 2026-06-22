Lazio-Nápoles, tema candente para Gila: Lucca y Rafa Marín, sobre la mesa

Para convencer a la Lazio de ceder al central exjugador del Real Madrid, el Nápoles ofrecería contrapartidas técnicas. Según Gianluca Di Marzio, los candidatos son Lorenzo Lucca y Rafa Marín, quienes buscarían minutos lejos del Maradona.





Lucca, que alternó Nápoles y Nottingham Forest la pasada temporada, no entra en los planes azzurros y podría interesar a una Lazio en busca de un nuevo referente ofensivo. Lo mismo sucede con Rafa Marín: el central español jugó cedido en el Villarreal y, tras regresar a Italia, parece destinado a cambiar de aires.



