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Bologna FC 1909 v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Lazio-Nápoles, tema candente para Gila: Lucca y Rafa Marín, sobre la mesa

SSC Nápoles
Fichajes
Lazio
M. Gila

Continúan las negociaciones entre los dos clubes por el defensa español.

Lazio y Nápoles siguen negociando por Mario Gila, prioridad defensiva para el club napolitano de cara a la próxima temporada. La directiva azul y el futuro entrenador, Massimiliano Allegri, esperan cerrar pronto su fichaje.


  • Para convencer a la Lazio de ceder al central exjugador del Real Madrid, el Nápoles ofrecería contrapartidas técnicas. Según Gianluca Di Marzio, los candidatos son Lorenzo Lucca y Rafa Marín, quienes buscarían minutos lejos del Maradona.


    Lucca, que alternó Nápoles y Nottingham Forest la pasada temporada, no entra en los planes azzurros y podría interesar a una Lazio en busca de un nuevo referente ofensivo. Lo mismo sucede con Rafa Marín: el central español jugó cedido en el Villarreal y, tras regresar a Italia, parece destinado a cambiar de aires.


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