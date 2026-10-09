El Inter, como todos los equipos que compiten en las copas, jugará cada tres días hasta el 8 de noviembre, partido programado antes del parón de noviembre por los compromisos de las selecciones. El sábado a las 18:00 jugará en casa contra el Parma, el martes 13 de octubre a las 21:00 recibirá en el Meazza al Brujas, el sábado 17 de octubre a las 18:00 visitará el Dall’Ara para medirse al Bolonia, el miércoles 21 de octubre a las 21:00 se enfrentará en casa al Shakhtar Donetsk, luego el domingo 25 de octubre a las 12:30 se verá las caras con la Fiorentina, también en casa, el miércoles 28, en la jornada intersemanal, jugará en Venecia, el sábado 31 de octubre a las 20:45 llegará el derbi contra el Milan, a domicilio, el martes 3 de noviembre a las 21:00 otra vez Champions en Róterdam contra el Feyenoord y el 8 de noviembre, a las 18:00, el partido de liga contra el Como de Cesc Fàbregas.