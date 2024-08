Valencia vs Barcelona

Ahora con el alemán en el banquillo, ¿qué tan competitivos serán los catalanes dadas las limitaciones financieras del club?

El FC Barcelona sigue siendo más que un club, pero por razones poco deseadas en estos días. Una orgullosa institución social se ha convertido en una farsa vergonzosa, una triste telenovela que nunca deja de entretener con sus impactantes giros y vueltas.

La temporada pasada fue particularmente dramática, con Xavi anunciando su decisión de dimitir al final de la temporada en enero, revirtiéndola en abril, solo para luego ser obligado a salir del club en mayo por el presidente Joan Laporta.

Por lo tanto, no es de extrañar que en medio de tanto caos constante, los culés no lograran ganar ningún trofeo y se vieron obligados a mirar cómo el Real Madrid no solo se llevaba su título de Liga, sino también conquistaba Europa una vez más.

Entonces, ¿qué posibilidades tiene el sucesor de Xavi, Hansi Flick, de restaurar el orden en el Barcelona esta temporada? No muchas, visto lo visto hasta ahora este verano...