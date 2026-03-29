Vinicius, joven promesa que brilló con el Flamengo, llegó al Bernabéu con dudas. Sin embargo, la temporada 2021-22 marcó su explosión:

El Real Madrid ganó La Liga y la Liga de Campeones ese curso, y Vini marcó 22 goles en todas las competiciones. Ha superado los 20 tantos en cuatro temporadas seguidas y encara la 2025-26 para extender la racha a cinco.

Yamal ya alcanzó esa cifra esta temporada, la primera en su carrera, tras anotar 21 goles con el Barcelona y poner al equipo en la senda de varios títulos, tanto nacionales como continentales.