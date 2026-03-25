Lacio, el proyecto del Flaminio no es viable tal y como está: el Ayuntamiento solicita documentación adicional

El Corriere dello Sport profundiza hoy en el tema. La primera cuestión se refiere a la propia naturaleza del expediente: el documento presentado se ha considerado un estudio de viabilidad preliminar, que no cumple con los estándares exigidos por la normativa vigente. Por lo tanto, se necesita un nivel de proyecto más avanzado y detallado. En el plano arquitectónico se observan lagunas importantes. En concreto, falta la referencia al Plan de Conservación vinculado al programa «Keeping it Modern» de la Fundación Getty, considerado esencial por la Superintendencia para un complejo protegido como el Flaminio. De ahí la solicitud de una revisión global: desde la delimitación del perímetro de la zona hasta los estudios sobre el impacto visual y estructural de la obra final.