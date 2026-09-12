¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-TRAININGAFP

Traducido por

La tripleta de la Liga: ¿puede Mourinho matar el sueño del Barcelona?

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
España

El Barcelona comenzó la temporada 2026-2027 haciendo que la idea de coronarse campeón de LaLiga por tercera vez consecutiva parezca casi inevitable.

El equipo del entrenador Hansi Flick arrancó la temporada actual con cuatro victorias consecutivas en la liga, en las que marcó 17 goles y encajó solo dos, antes de continuar con sus contundentes resultados con una goleada sobre el Feyenoord por 5-1 en la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, el Real Madrid ya sufrió una derrota en LaLiga bajo la dirección de José Mourinho, cuando cayó 0-1 ante el Real Betis.

El sitio Tribuna señaló en un extenso reportaje que el Madrid recurrió a Mourinho porque cree que el Barcelona ha impuesto un dominio que necesita a alguien que lo detenga. 

Y precisamente los puntos fuertes de Mourinho podrían resultar inusualmente idóneos para convertir la lucha por el título de LaLiga en una competición más difícil y feroz.

El Barcelona busca lograr un hito que en el siglo XXI solo ha conseguido Pep Guardiola: ganar LaLiga tres temporadas consecutivas. Al mismo tiempo, Mourinho regresó al club, al que ya había conducido a coronarse campeón de liga con un registro de 100 puntos, y recibió un grupo de jugadores por cuya contratación se gastaron enormes cantidades de dinero, y dejó claro desde el principio que ganar no es negociable.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

  • mourinho(C)Getty Images

    ¿Funcionará la receta ya probada de Mourinho ante el Barcelona?

    La primera razón por la que la lucha por el título resulta interesante es que el Barcelona ha reforzado al equipo que ganó la liga la temporada pasada.

    Rodri es una de las incorporaciones más importantes, y el Barcelona gastó cerca de 174 millones de euros en sus fichajes veraniegos, con la llegada de Rodri procedente del Manchester City, junto a Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus y otros. Es un lujo excepcional para Flick, pues la temporada pasada la mayor ventaja del Barcelona sobre el Real Madrid residía precisamente en su capacidad para ahogar a sus rivales con la presión ofensiva y la abundancia de movimientos de ataque. Y ahora ha sumado a uno de los mejores jugadores del mundo en el control del ritmo de juego en el centro del campo.

    Es probable que Rodri permita a Pedri avanzar más y con mayor libertad, al tiempo que le da al Barcelona otro jugador capaz de controlar el ritmo de los partidos cuando la intensidad inicial del equipo ya no sea suficiente, y ya hemos visto indicios de ello. El rendimiento del Barcelona al inicio de la temporada ha sido el mejor durante la era Flick, y Raphinha comenzó la temporada de forma espectacular, pero lo más importante es que de repente se ha convertido en la solución al problema del delantero que se esperaba que el Barcelona afrontara tras la marcha de Lewandowski y Ferran Torres.

    Raphinha marcó 8 goles en sus primeros 5 partidos de esta temporada, entre ellos seis goles en sus primeros cuatro encuentros de la Liga española, y a los 19 años, Yamal ya se ha convertido en uno de los líderes del Barcelona, después de que sus compañeros le hayan otorgado esa responsabilidad. También declaró con claridad que la Liga de Campeones es su principal objetivo, en señal de que las ambiciones del Barcelona van más allá de la mera hegemonía en España.

    Pero el mayor punto débil potencial del Barcelona reside en su capacidad para mantener esa intensidad excepcional a lo largo de una temporada en la que la Liga de Campeones se ha convertido en una prioridad muy clara, y aquí es donde entra en juego Mourinho, pues el Real Madrid podría tener que superar al Barcelona convirtiendo la lucha por el título en una prueba de resistencia.

    Mourinho ya ha mostrado indicios de que es consciente de la importancia de controlar los partidos en lugar de limitarse a imponer su dominio, ya que el equipo de Mourinho en el Real Madrid parece, en sus inicios, más complejo que la imagen estereotipada habitual sobre él. Ante el Málaga, se mostró satisfecho de permitir que el Real Madrid se apoyara en los contraataques en lugar de insistir en la posesión, y aun así el equipo generó nueve ocasiones peligrosas y ganó 4-0.

    En cuanto al partido contra el Inter de Milán, ofreció el ejemplo contrario, ya que el Real Madrid volvió a atacar con fuerza en las transiciones ofensivas y generó nueve ocasiones peligrosas frente a cuatro del Inter, pero también permitió al rival disparar 21 veces, y se vio obligado a apoyarse en siete paradas de Thibaut Courtois.

    Mourinho admitió después que no le gustó ese estado de caos, y dijo que prefiere que su equipo marque cinco o seis goles teniendo el control absoluto del partido, y esta es la imagen más clara de lo que intenta construir, pues está satisfecho de que el Real Madrid se apoye en los contraataques para castigar a sus rivales, pero no quiere que esas transiciones se conviertan en partidos abiertos parecidos a un intercambio de goles.

    Y ante el Barcelona, este equilibrio podría ser decisivo, porque el Real Madrid tiene la velocidad necesaria para hacer daño al Barcelona en los contraataques, pero permitir a Yamal, Raphinha y Pedri esa misma libertad sería buscarse problemas, y Mourinho elogió específicamente la solidez de su equipo blanco, y explicó cómo la organización contribuyó a la creación del gol de Valverde, y este podría ser el punto más importante del Real Madrid actual.

    • Anuncios
  • Vinicius Junior Lamine Yamal Real Madrid BarcelonaGetty

    El Real Madrid posee algo que el Barcelona no tiene en la misma medida

    La idea actual del Barcelona se basa en ahogar a sus rivales con presión, movimiento y superioridad técnica, pero cuanto más consiga el Real Madrid forzar que los partidos se conviertan en batallas tácticas en lugar de enfrentamientos abiertos, más importante se vuelve la experiencia de Mourinho.

    Existe también un motivo histórico que impide descartar esta posibilidad, pues el Barcelona ha impuesto su dominio en los últimos enfrentamientos del Clásico. Desde la llegada de Flick, el Barcelona ha ganado tres de los últimos cuatro duelos en la Liga, entre ellos la victoria por 2-0 la temporada pasada, que decidió prácticamente el título y obligó al Real Madrid a terminar otra temporada sin trofeos.

    Por ello, la primera gran misión de Mourinho será cambiar la relación psicológica entre ambos equipos. El primer Clásico se disputará el 25 de octubre en el estadio Camp Nou. Y aunque el Barcelona cuenta con mayor impulso en este momento, Mourinho afrontará el partido consciente de que una sola victoria puede cambiar por completo el relato en torno a la lucha por el título.

    El Real Madrid posee algo que el Barcelona no tiene en la misma medida: un equipo que reúne a varios jugadores capaces de decidir los partidos con sus cualidades individuales. Kylian Mbappé sigue siendo un goleador de primer nivel, mientras que Vinícius Júnior puede destrozar cualquier defensa por sí solo; por su parte, Jude Bellingham le da al Real Madrid otra vía para llegar al área, mientras que Fede Valverde aporta fuerza física y flexibilidad táctica. La misión de Mourinho es lograr que estas cualidades individuales funcionen de manera colectiva. Y ese es el riesgo.

  • Las mayores batallas de Mourinho dentro del vestuario del Real Madrid

    Si el Barcelona es una máquina pulida, el Real Madrid, bajo el mando de Mourinho, sigue siendo un proyecto en construcción.

    Y los fichajes veraniegos nos dicen qué es exactamente lo que quiso hacer el club. Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomandé fueron las incorporaciones más destacadas, mientras que Endrick y Carlos Espí regresaron de sus respectivas cesiones.

    La lista definitiva del Real Madrid incluye a 26 jugadores, aunque Mourinho prefiere un grupo más reducido de en torno a 22 futbolistas.

    Esto le concede a Mourinho algo muy valioso a lo largo de una temporada de Liga compuesta por 38 partidos: el lujo de disponer de opciones.

    Y ha conseguido una base mucho más sólida en varias posiciones importantes. Cucurella no es simplemente otro lateral izquierdo que se turna con Mendy. Ante los problemas físicos de Mendy, el jugador español representa una evolución clara, y Mourinho insistió específicamente en su fichaje. Además, su capacidad para defender con contundencia y contribuir a la posesión le da al Real Madrid una opción más convincente en la banda izquierda.

    En cuanto a Konaté, es la apuesta más interesante. No fue perfecto ni mucho menos durante su última temporada con el Liverpool, y su nivel pasó a ser objeto de debate, pero Mourinho apuesta por las cualidades físicas que lo hicieron tan eficaz junto a Virgil van Dijk.

    Konaté le da al Real Madrid un central sólido en la parte derecha, con velocidad en la recuperación y capacidad para defender espacios amplios, algo que podría resultar muy importante si Mourinho quiere adelantar a sus laterales. Además, fue titular en 36 partidos de la Premier League la temporada pasada, pese a la irregularidad de su rendimiento.

    Por su parte, Dumfries es quizá el fichaje con mayor potencial ofensivo. Anotó cinco goles y dio dos asistencias en la Serie A y la Champions League la temporada pasada, pero su campaña 2024-2025 fue mucho más productiva, después de marcar 11 goles y repartir cinco asistencias en ambas competiciones. Su llegada le da a Mourinho un jugador físicamente fuerte en la posición de extremo, capaz de generar peligro por la banda derecha.

    Sin embargo, hay un problema evidente, y es que el Real Madrid no fichó a Rodri.

    Esto podría convertirse en uno de los detalles decisivos de la temporada. El Barcelona ha reforzado precisamente la posición que quizá el Real Madrid más necesitaba fortalecer.

    La llegada de Rodri le da a Flick un mediocentro defensivo de primer nivel y un organizador excepcional de la posesión, mientras que el Real Madrid depende de Valverde, Tchouaméni y el resto de sus opciones en el centro del campo.

    Es posible que Mourinho necesite compensar eso tácticamente, lo que explica por qué se ha puesto el foco en la organización en el juego del Real Madrid durante los primeros compases de la temporada.

    Ante el Inter, estaba especialmente atento a lo que ocurre cuando su equipo pierde intensidad en el rendimiento defensivo. Elogió los momentos en los que el Real Madrid mantuvo su solidez, y reconoció que el partido se volvió más complicado cuando el equipo dejó de controlar los espacios.

    Este es el mayor punto de intersección entre Mourinho y Flick. Mientras que Flick quiere que el Barcelona juegue con fuerza y ferocidad, Mourinho quiere que el Real Madrid determine cuándo esa ferocidad resulta necesaria.

    Este último enfoque puede resultar muy eficaz a lo largo de la carrera por el título, y además podría proteger al Real Madrid de sus propias estrellas ofensivas.

    La pregunta evidente que rodea al equipo de Mourinho es: ¿cómo puede lograr que Mbappé, Vinicius y Bellingham convivan sin sacrificar el equilibrio defensivo?

    Mourinho ya ha empezado a proteger públicamente a sus estrellas, y más tarde defendió a Vinicius y a Mbappé, subrayando que los jugadores que marcan goles y trabajan por el equipo no deberían convertirse automáticamente en chivos expiatorios cuando el nivel de rendimiento baja.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Advertencias tempranas para Mourinho

    El Real Madrid comenzó LaLiga con tres victorias antes de caer frente al Betis. Superó al Espanyol por 2-1, a la Real Sociedad por 4-1 y al Málaga por 4-0, y marcó diez goles en sus primeros cuatro partidos de liga por tres encajados.

    Ante el Betis, el Real Madrid generó ocasiones suficientes para lograr la victoria, pero no supo aprovecharlas. Mbappé estrelló un balón en el larguero y después falló un penalti en el tiempo añadido, mientras que el Betis marcó por medio de Cucho Hernández. Mourinho insistió posteriormente en que su equipo ofreció una buena actuación colectiva, aunque reconoció que merecer la victoria no garantiza sumar los puntos.

    Y este es precisamente el tipo de partido que el Real Madrid no puede permitirse repetir demasiado, pues el Barcelona ya ha demostrado cómo se ve la efectividad letal.

    Arrolló al Elche por 5-0, superó al Athletic Bilbao por 2-0, venció al Rayo Vallecano por 5-2 y luego goleó al Valencia por 5-0. Su registro en los primeros cuatro partidos de liga se saldó con 17 goles marcados y solo dos encajados.

    Por ello, el Real Madrid no puede limitarse a depender del fútbol de Mourinho como cobertura defensiva. Necesita volverse más efectivo de cara a la portería, y por eso fue importante la victoria sobre el Inter de Milán en la Liga de Campeones, pese a las preocupaciones defensivas. El equipo de Mourinho encontró la manera de ganar en un partido caótico ante un rival fuerte.

    La propia valoración de Mourinho, de que el Real Madrid era capaz de marcar cinco o seis goles, pero también capaz de encajar cinco o seis, mostró al mismo tiempo el techo ofensivo del equipo y sus debilidades defensivas.

    Y si Mourinho logra reducir la segunda cifra sin bajar la primera, el Barcelona tendrá ante sí a un verdadero rival por el título; en cambio, si fracasa, el Barcelona podría conformarse con volver a marcar más goles que él.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    El Barcelona tiene más que perder que el Real Madrid

    El triplete consecutivo está al alcance del Barcelona, pero el mes de octubre podría cambiarlo todo.

    El argumento más sólido contra la capacidad de Mourinho para frenar al Barcelona es muy simple: el Barcelona parece mejor en este momento.

    Ha ganado todos sus partidos de Liga y ha marcado 17 goles. Además, Flick cuenta ahora con dos años de experiencia institucional con este grupo y, lo más importante, el Barcelona ya ha demostrado su capacidad para ganar la Liga bajo el mando de Flick.

    Conquistó el título con cuatro puntos de ventaja en la temporada 2024-2025 y con ocho puntos de ventaja en la temporada 2025-2026. También superó al Real Madrid por amplios márgenes en cantidad de goles durante ambas campañas.

    El contexto histórico hace que el desafío sea aún mayor, ya que el Barcelona se convertiría en el primer club español en ganar la Liga durante tres temporadas consecutivas desde el Barcelona de Pep Guardiola entre 2008 y 2011.

    Esto le da a Flick la oportunidad de situar su nombre junto a una de las etapas de entrenador más dominantes en la historia del fútbol español, pero hay razones para creer que la lucha puede volverse mucho más ajustada.

    La primera es la transformación ofensiva del Barcelona, pues el equipo afronta un gran vacío tras la marcha de dos fuentes seguras de goles, Robert Lewandowski y Ferran Torres.

    Gabriel Jesus es el sustituto más evidente, pero sus números recientes no garantizan en absoluto otra temporada abundante en goles. Marcó solo 3 goles en la Premier League y no dio ninguna asistencia con el Arsenal la temporada pasada, además de dos goles en la Liga de Campeones, después de regresar apenas de una grave lesión de rodilla en diciembre.

    Esto deja a Flick dependiendo en mayor medida de Yamal, Raphinha y sus nuevas opciones ofensivas. Y si logran, en conjunto, compensar los cuarenta goles, el Barcelona podría volverse más difícil de predecir. Pero si eso no ocurre, Mourinho tendrá un punto débil claro que atacar.

    Jesus ya marcó su primer gol con el Barcelona ante el Feyenoord, un comienzo alentador, pero compensar la producción ofensiva de unos jugadores acostumbrados a marcar goles a lo largo de 38 partidos de Liga representa un desafío completamente distinto.

    El Barcelona debe ahora, además, gestionar un grupo de jugadores diseñado no solo para ganar la Liga española, sino para ganar por fin la Liga de Campeones.

    Yamal ha señalado con claridad la principal competición europea como su objetivo prioritario, tras los recientes fracasos del Barcelona en el torneo. El equipo de Flick perdió ante el Inter en las semifinales de la Liga de Campeones la temporada pasada, y antes de eso había sufrido otra difícil eliminación europea.

    Y ahí reside la oportunidad de Mourinho. Si el Barcelona se ve obligado a dar prioridad a Europa, el Real Madrid debe hacer que cada partido doméstico resulte agotador, forzando al Barcelona a realizar un mayor esfuerzo en la competición, y eso significa a veces ganar de forma poco vistosa y reducir el número de puntos perdidos ante los equipos más pequeños.

    También significa convertir los partidos fuera de casa en trampas tácticas y, sobre todo, significa garantizar que el Clásico de octubre no se aborde como un partido más.

    El Barcelona albergará el encuentro en el estadio Camp Nou el 25 de octubre, después de que ambos equipos disputen partidos de la Liga de Campeones durante esa misma semana. El Barcelona se enfrenta al Paris Saint-Germain el 20 de octubre, mientras que el Real Madrid juega ante el Leipzig el 21 de octubre.

    Mourinho entiende más que nadie que el Clásico a menudo se decide identificando los puntos débiles físicos y psicológicos del rival, y el estilo del Barcelona, de alta intensidad, le ofrece algo que atacar.

  • vinicius mourinho(C)Getty Images

    ¿Qué hará Mourinho para frenar las claves del juego del Barcelona?

    Y para frenar al Barcelona, Mourinho debe identificar los duelos individuales que puede ganar y determinar si vencer en ellos será suficiente para desarticular el sistema ofensivo del Barcelona.

    Empecemos por el duelo entre Yamal y Cucurella. Puede que resulte muy evidente, pero Cucurella le brindó a Yamal una de sus noches más incómodas durante la victoria del Chelsea por 3-0 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones, después de orientarlo en repetidas ocasiones hacia su pie derecho, el más débil, mientras protegía el espacio interior.

    Cucurella se negó a lanzarse hacia él, esperó el movimiento de Yamal y se aprovechó de la cobertura a su espalda para impedir que el extremo se perfilara hacia su pie izquierdo. Ese podría ser el modelo en el que Mourinho puede apoyarse. Luego está Raphinha, que quizá represente el mayor problema. Ha marcado siete goles en los últimos cinco Clásicos, dos de ellos en la victoria del Barcelona por 3-2 sobre el Real Madrid en la Supercopa de España. Y lo más importante es que su papel ha evolucionado.

    Flick lo lleva a zonas más cercanas a la portería y le permite moverse en profundidad, lo que significa que un duelo tradicional entre el lateral derecho y el extremo izquierdo puede que ni siquiera exista.

    Mourinho debe decidir si Konaté seguirá a Raphinha cuando este retroceda al centro del campo, o si lo dejará en manos de uno de los centrocampistas. Y esta pequeña decisión puede determinar si el Barcelona logrará generar superioridad numérica en torno al área.

    Hay otro duelo interesante en el centro del campo, entre Pedri y Bernardo Silva. El Real Madrid no puede simplemente permitir que Pedri imponga el ritmo del partido entre líneas, pero vigilarlo con demasiada intensidad podría crear los mismos espacios que el Barcelona desea.

    El valor de Bernardo puede residir en convertirlo en una batalla de dos frentes. ¿Podrá el nuevo jugador del Real Madrid alterar el ritmo de Pedri sin alejarse demasiado de los espacios que el Barcelona quiere atacar?

    Por último, hay que vigilar lo que ocurrirá cuando la línea defensiva adelantada del Barcelona se enfrente a la velocidad de Mbappé y Vinicius. En el anterior Clásico, el marcaje individual disciplinado y la presión inteligente del Real Madrid obligaron al Barcelona a cometer 37 pérdidas de balón en su propio tercio defensivo, mientras que Mbappé atacó en repetidas ocasiones los espacios que aparecían cuando la línea defensiva del Barcelona perdía su compenetración.

  • real madrid barcelonaGetty Images

    La conversión del Clásico en una serie de problemas tácticos

    Y aquí reside la verdadera oportunidad de Mourinho: convertir el Clásico en una serie de problemas tácticos concretos que el Barcelona no pueda resolver todos al mismo tiempo.

    El Real Madrid posee suficiente calidad individual como para castigar al Barcelona cuando surjan esos momentos.

    Entonces, ¿puede el Real Madrid poner fin al dominio del Barcelona? Por ahora, el Barcelona merece ser el candidato con más opciones, pues su nivel es mejor y su plantilla parece más equilibrada, mientras que el Real Madrid ya ha perdido puntos y todavía intenta consolidar una nueva identidad táctica.

    Y, al final, la lucha por el título puede cambiar gracias a un entrenador que sabe cómo convertir el fútbol en una batalla psicológica, y ya existen indicios de que José está construyendo precisamente un entorno de este tipo.

    Ha defendido a sus estrellas en lugar de alimentar las críticas dirigidas hacia ellos, y ha insistido en la unidad dentro del vestuario. Y lo más importante, parece dispuesto a realizar los cambios en función del rendimiento y la energía, en lugar de alinear únicamente a los grandes nombres cada semana; y precisamente por eso, que el Barcelona conquiste su tercer título consecutivo no es algo decidido todavía.

    La pregunta decisiva al final podría ser si Mourinho es capaz de llevar al Real Madrid al día 25 de octubre sin quedarse rezagado por una diferencia considerable. Si lo consigue, el primer Clásico en el estadio del Camp Nou podría transformar esta lucha, pasando de una vuelta de coronación para el Barcelona a una verdadera pelea por el título.

    El mayor de los desafíos de Mourinho consiste en convertir un enorme conjunto de talentos, que sin embargo a veces sufre de caos, en un equipo capaz de controlar los partidos que el Barcelona precisamente quiere convertir en un estado de caos. Y si el Real Madrid gana en el Camp Nou el día 25 de octubre, todo el discurso cambiará.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA