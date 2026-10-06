La nota de la Serie A añade: "Sin entrar en el fondo de un asunto del que se siguen sin comprender las verdaderas razones, la Lega comparte por tanto la solución adoptada, al considerarla oportuna en una fase en la que sigue siendo prioritario continuar los trabajos sobre dosieres de especial relevancia como la reforma legislativa que examina el Senado, la organización de la Eurocopa 2032, el calendario y las relaciones internacionales".



