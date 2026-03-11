Goal.com
La Penna vuelve a arbitrar un mes después del Inter-Juventus: ¿qué ha pasado?

El árbitro protagonista del error en el caso Bastoni-Kalulu vuelve al campo: arbitrará el Pisa-Cagliari.

Vuelve a arbitrar Federico La Penna, el árbitro que, a su pesar, fue protagonista del caso más sonado de la temporada: la doble tarjeta amarilla con la consiguiente expulsión de Pierre Kalulu por la simulación de Alessandro Bastoni en el Inter-Juventus 3-2 del 14 de febrero. Tras un mes de sanción por ese sonado error, que provocó la expulsión de Kalulu en lugar de Bastoni (que también había sido amonestado) y sobre el que el VAR, por protocolo, no pudo intervenir, La Penna vuelve a arbitrar en la Serie A. 

La Penna ha sido designado para arbitrar el partido entre el Pisa y el Cagliari, correspondiente a la 29ª jornada de la Serie A, que se disputará el domingo 15 de marzo a las 15:00 horas. El «caso Bastoni» le ha costado finalmente un mes de inactividad a La Penna.

PISA - CAGLIARI, la designación

ÁRBITRO: LA PENNA

ASISTENTES: BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: CAMPLONE

  • INTER-JUVENTUS, QUÉ SUCEDIÓ

    Repasemos los acontecimientos de ese día a través del comentario en Open Var, en Dazn, del exárbitro De Marco, en nombre de La Haya.

    «El árbitro La Penna, teniendo en cuenta la velocidad a la que se desarrolló la acción, se dejó engañar por este movimiento. El equipo arbitral en el campo puede ayudar, como ha ocurrido a menudo, y hay mucha colaboración. El asistente número 2 estaba en el lado opuesto y cubierto, Doveri estaba en el lado de los banquillos y, para tomar este tipo de decisión, hay que tener una certeza que probablemente no tenían».

    «Se lleva hablando mucho tiempo de la doble amarilla para poder intervenir y remediar una situación como esta. Está claro que si un equipo se queda con 10 jugadores porque un futbolista es expulsado, aunque sea de forma indirecta, cambia mucho. Veamos qué cambios propone la IFAB, esperemos que ya en el próximo Mundial y, por tanto, en los próximos campeonatos, se pueda remediar esta parte del protocolo que penaliza excesivamente a un equipo». 

